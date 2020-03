Kommentar: Merkel muss ihren Wortenin der Corona-Krise endlich Taten folgen lassen

US-Präsident Trump lässt gegen die Corona-Krise buchstäblich Geld vom Himmel fallen. 500 Milliarden Dollar sollen plötzlich mittellos werdende Bürger retten und den Konsum stärken. Auch Angela Merkel muss ihrer Warnung vor der größten Krise seit dem Krieg endlich entsprechende Taten folgen lassen. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

Trumps Amerika hat die Corona-Krise, man muss es leider so hart sagen, wochenlang verpennt. Aber jetzt läuft die Rettungsmaschine auf Hochtouren: Die Notenbank Fed hat das Steuer herumgerissen und die Zinsen brutalstmöglich Richtung null Prozent gedrückt. Und der Präsident lässt Helikopter-Geld abwerfen: Jeder Haushalt soll im Durchschnitt Schecks über insgesamt 4000 Dollar erhalten. 500 Milliarden Dollar lässt sich der Staat diesen Rettungsschirm kosten. „Die Amerikaner brauchen jetzt cash“, sagt der Finanzminister.

Richtig. Und nicht nur die Amerikaner. Auch Deutschland muss lernen, dass ungewöhnliche Zeiten ungewöhnliche Maßnahmen erfordern. Wenn Millionen Taxler, Kulturschaffende, Ladeninhaber, Wirte und andere von der Krise hart getroffene Menschen von heute auf morgen unverschuldet mittellos dastehen, die Miete nicht mehr zahlen und Einkäufe nicht mehr erledigen können, ist es nicht die Zeit für langwierige Antragsprozeduren; auch Steuerstundungen helfen dann nicht schnell genug. Die Verbraucher müssen zahlungsfähig gehalten werden, bevor ganze Kreisläufe kollabieren und die Wirtschaft in die Depression abrutscht. Helikopter-Geld wirkt ohne Zeitverzug. Es muss ja nicht genau das sein. Wenn die Bundesregierung bessere Ideen hat, dann gerne her damit!

Mit Liquiditätsspritzen für bedrängte Bürger wird es nicht getan sein. Die Krise wird den Staat bald zwingen, sich auch am Aktienkapital von Unternehmen zu beteiligen. „Think big“ war das amerikanische Erfolgsrezept schon in der Finanzkrise 2007: Anders als die Europäer hat die US-Regierung die großen Banken zwangsverstaatlicht, zurück in die Erfolgsspur gebracht, später wieder privatisiert und damit viel Geld für den Steuerzahler verdient. In Deutschland, wo das nicht passierte, sind die Geldhäuser heute Zombies. Europas Zentralbank hat sich im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen von Corona bereits für unzuständig erklärt. Die Kombination aus einem historisch beispiellosen Angebots- und Nachfrageschock, resultierend aus dem von der Regierung angeordneten Shutdown, droht zu einem wirtschaftlichen Armageddon zu werden. Die Kanzlerin hat Recht: Unser Land steht vor der größten Herausforderung seit dem Krieg. Jetzt muss sie aber auch entsprechend handeln.