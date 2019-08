Merkel und die Migration: Ein deutsches Missverständnis

2. das Asylrecht ist bis zur Unkenntlichkeit mißbraucht worden und irgendwie scheint es niemanden zu jucken. Rückführungen finden nicht statt, Abschiebehaft ist ein No-Go und trotz Milliardenhilfen -klar, mal wieder deutsches Steuergeld- ist die teuerste Regierung aller Zeiten nicht fähig, Druck auf die Herkunftsländer auszuüben, damit die Rückführungen konsequent durchgezogen werden. Zu allem Überfluss wird die tatsächliche Sicherheitslage in den Herkunftsländern (zb Syrien) unter den Teppich gekehrt, damit die Unfähigkeit zur Abschiebung nicht ganz so stark auffällt. Mittlerweile werden von Politik, Presse &Co ja schon ohne Skrupel die Begriffe Asyl, Flucht und Migration einfach munter durcheinandergewirbelt. Alles Themenblöcke mit sehr unterschiedlichen Rechtsgrundlagen....aber hey....ist ja jetzt auch schon egal.

1. das Problem der unkontrollierten Zuwanderung hat weder Deutschland, noch die EU im Griff. Man hangelt sich von einer hohlen Phrase zur Nächsten, vom unsinnigen Vorstoß der Seite A zum nächsten unsinnigen Vorstoß der Seite B. Nachdem man diese Situation schlicht nicht unter Kontrolle hat -auf Steuerzahlerkosten der Deutschen wohlgemerkt- wird krampfhaft versucht, die Story vom Fachkräftemangel, der Überalterung und dem Bunt-Traum aufrecht zu erhalten, um dieses ganze Chaos wenigstens positiv zu framen. Mit der Wirklichkeit hat das alles nichts mehr zu tun, aber die Medien machen sich zum willigen Gehilfen und damit eben lächerlich. Darüberhinaus lässt sich auch durch die Presse immer noch keine kritische Distanz zu den politischen Entscheidungen in Verbindung mit der Massenmigration feststellen. Die augenscheinlichen Problemen die mit der Zuwanderung einhergehen, werden beschönigt, verschwurbelt und mit immer neuen unsinnigen „Statistiken“ und Erklärungen abgemildert dargestellt, NUR um „den Rechten“ jaaaa nicht in die Karten zu spielen. Das ist nunmal Gesinnungsjournalismus und lässt sich nicht wegdiskutieren.

Wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Alle Hinzugekommenen integrieren sich musterhaft, machen Ausbildungen und werden zu wertvollen Stützen der Gesellschaft die sich gesetzestreu eingliedern? Also ich für meinen Teil bin nicht so blauäugig.

Wenn man bedenkt was seit 2014-15 alles an €€€ ausgegeben werden musste weil der Staat ausserstande war - und leider auch überwiegend immer noch ist - eine wirksame Trennung von wirklich von Anfang an Aufenthaltsberechtigten und illegal Eingewanderten ohne jeglichen berechtigten Aufenthaltsgrund kann einem der Frühstückskaffee hochkommen.

Ich erinnere mich immer gerne an den Fall der nigerianischen Familie mit vier Kindern, davon drei seit 2014 im EU-Ausland geboren, die nach Nummer drei hier in DEU Asyl beantragt haben und sicherheitshalber in 2018 gleich Nummer vier nachgelegt haben. Das ist sicherlich kein Einzelfall und repräsentativ für die thematisierten "Bedenken".

Ist jemand ausser mir aufgefallen dass rein quantitativ die Zahl der Ankerzentren und ihrer Dependancen stets steigt? Warum? In welchem Bereich sind die Kosten hierfür anzusiedeln?

Alles öffentliche Leistungen.

Und wer sich seinen legalen Aufenthalt dann doch irgendwie verschafft wird als erstes wohin geschickt? Richtig, Jobcenter.

Und weil das alles so schön klappt danach zum Frauenarzt. Dann wiederholt sich das Spiel wieder.

Ich persönlich ordne mich durchaus der angesprochenen Mitte zu (im politischen Duktus bin ich ein Rassist, damit kann ich angesichts der inflationären Verwendung mittlerweile leben) und kommen angesichts dieses grotesken Szenarios aus dem Lachen gar nicht mehr heraus.

Mittlerweile ist mir das alles wurscht. Sollen die in Berlin machen was sie wollen. Soziale Separation ist die Zukunft. Es war schon immer so dass man sich nicht mit jedem in seiner Freizeit abgeben musste, nur werden das künftig halt a) immer mehr werden, b) wird dass dann nicht meh der spießige Rentner sein wie früher, sondern c)i Afrikaner oder Araber, deren Gebrüll oder Gegurgel, deren Dreck oder wasweissichwas einm den letzten Nerv rauben wird.

Bitte, ihr wolltet es so. Der Gipfel ist nur, dass die Verursacher dieser Zustände dann noch über derartige Meinungen bzw. deren statistische Validierung im Rahmen von Umfragen wundern.