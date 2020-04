Kommentar: Ohne Vertrauen in die Bürger ist der Kampf gegen das Virus nicht zu gewinnen

Corona: Wie viele Lockerungen gehen?

So viel Kontrolle wie nötig, aber auch so viel Vertrauen in den mündigen Bürger wie möglich: Das muss die Richtschnur für den Staat bei den nun eingeleiteten Lockerungsmaßnahmen nach dem Stillstand sein. Warum sollte zum Beispiel Golfspielen verboten sein? Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.