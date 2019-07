Kommentar: Putins ganz große Ost-Koalition

Eine Koalition der Verständnisvollen biedert sich bei Putin an. Politiker aus dem deutschen Osten fordern ein Ende der Sanktionen. Demonstranten, die in Moskau niedergeknüppelt werden, blenden sie aus. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis, Chefredakteur des Münchner Merkur.

Aus Moskau nichts Neues. Auf die Proteste tausender Bürger gegen undemokratische Wahlen reagierte der Kreml am Wochenende ganz auf Putin-Art: mit hemmungsloser Gewalt, vielen Verletzten und über 1000 Festnahmen. Was erstaunt, ist nicht das brutale Durchgreifen des Putin-Regimes. Sondern das dröhnende Schweigen seiner Büchsenspanner in Deutschland. Sie machen den Mund nur auf, um das Ende der Sanktionen zu fordern, obwohl Russland seinen Krieg in der Ukraine unnachgiebig fortsetzt und zu keinem Entgegenkommen bereit ist. Die ganz große Koalition der Verständnisvollen umfasst die SPD-Ministerpräsidenten Schwesig und Woidke ebenso wie die CDU-Landeschefs Haseloff und Kretschmer sowie die gesamte Linke und die AfD. Man möge nur für eine Sekunde die Augen schließen und sich ausmalen, welcher Orkan durch Deutschland fegte, wenn nicht Putin, sondern US-Präsident Trump den Befehl zum Losprügeln geben würde.

Russlands Präsident hat erreicht, was er wollte: Wahlen im sowjet-nostalgischen deutschen Osten sind gegen ihn nicht mehr zu gewinnen. Putin ist der autoritäre Anführer, der nicht trotz, sondern wegen seiner antiliberalen, oft menschenverachtenden Politik bewundert wird. Und die politischen Wortführer in Ostdeutschland richten sich vor den Landtagswahlen danach aus, so wie sich Eisenspäne um einen starken Magneten formieren. Für ein Wort des Mitgefühls für russische Bürger, die ihr Leben für ihre Freiheit riskieren, ist da kein Platz mehr.

