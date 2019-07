Kommentar: Sparer können sich gegen  Strafzinsen wehren

Das ist die richtige Antwort auf das Ansinnen von Herrn Anastasiadis. Warum sollte sich der Sparer mit seinem Geld an einer latenten Finanzblase beteiligen? Seit 2008 will sie einfach nicht platzen. Aber sie lockt und lockt . . .

Auch das Ende der EU wäre hier ein Segen.

In Eurasien, zusammen mit Nordeuropa, wäre unser Geld wieder was Wert, denn wir wären mehr wie nur auf Augenhöhe.

Also muss eine politische Entscheidung her, denn nur die liegt in unseren Händen, denn wir sind doch der alleinige Souverän?

Spanien bebt ja auch schon wieder, der schäbige Verdienst von Draghi und der EZB.

Und Italien ist nach allen gültigen Regeln pleite, doppelt so hoch verschuldet, wie erlaubt.

Ja, ja, Draghi der Pate für solche Fälle.