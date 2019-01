Merkur-Kommentar:  Mahatma Habeck

Keine Demokratie in Thüringen ohne die Grünen?

Die Grünen versuchten alles, damit Thüringen ein demokratisches Land werde, twittert Grünen-Chef Robert Habeck. Fragt sich nur, was die Öko-Partei dann seit vier Jahren in der Regierung getan hat. Was der Tweet über die Grünen sagt: Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.