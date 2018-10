Kommentar: Merz statt Merkel?

"... der Abschied aus dem Kanzleramt, wird gewiss nicht mehr zum regulären Amtszeitende 2021 auf sich warten lassen."

Genau das hatte ich heute auch schon versucht loszuwerden, wurde leider zweimal gelöscht. Bin halt kein Chefredakteur :-(

Neuer Versuch: „Wollte immer in Würde gehen“ und "...jeder Tag zählt zur Klärung der Dinge"!

Merkel hat ihre "Restlaufzeit" als Kanzlerin längst nicht mehr selbst in der Hand. Sie hängt vielmehr davon ab, wer ihr als Parteivorsitzender nachfolgen wird. Nicht mal die von ihr sicher favorisierte und "linientreue" AKK wird ihr noch volle drei Jahre lang die Steigbügel halten. Spahn und Merz schon gar nicht, die werden von Anbeginn an eher jedes ihrer Stuhlbeine einzeln ansägen. Und der stets im Karnevalsmodus befindliche Laschet, darf wohl nicht als ernstgemeinter Kandidat angesehen werden - höchstens übergangsweise für den Zeitraum vom 11.11., ab 11:11 Uhr und 11 Sekunden, bis Aschermittwoch 00:00 Uhr - dann ist alles vorbei...

Die Restlaufzeit hängt also wieder Mal allein vom Mut ab, den die Deligierten auf dem Parteitag aufbringen. Und da erinnert sich vielleicht der ein oder andere an eine alte Weisheit der Dakota-Indianer, die da lautet: „Wenn du entdeckst, dass das Pferd, das du reitest, tot ist, steig ab”.