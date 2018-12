Kommentar zum Machtkampf in der CDU: Merz will das Rückspiel

Friedrich Merz gibt keine Ruhe. Der beim Kampf um den CDU-Vorsitz gescheiterte Kandidat hat jetzt anscheinend ganz große Ambitionen. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis, Chefredakteur des Münchner Merkur.

Nachtreten ist unsportlich, aber durchaus üblich in der Politik: „Kanzler oder Kohle“, etwas anderes komme für den Blackrock-Mann Friedrich Merz nicht in Frage, höhnten dessen Gegner nach der Parteitagsniederlage des 63-Jährigen. Der Wahlschlappe sollte, man weiß ja nie, auf dem Fuß auch noch die moralische Ächtung folgen. Doch oh Schreck: Statt seine Millionen zu zählen will Merz Merkels (Finanz-)Minister werden.

Der Kanzlerin ist das ungefähr so lieb wie Mottenbefall, und sie sieht noch nicht einmal Veranlassung, ihren Regierungssprecher um den heißen Brei herumreden zu lassen. Höchste Schauspielkunst verlangt die neue Lage aber der frischgebackenen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ab: Sie muss ihr Entsetzen hinter der Miene freudiger Überraschung verbergen. Schlägt sie, was als Chefin der Koalitionspartei CDU ihr Vorrecht wäre, Merz als Minister vor, hat sie den gerade besiegt geglaubten Rivalen wieder am Hals. Lehnt sie ihn ab, gibt’s Ärger mit den Konservativen und Wirtschaftsliberalen in ihrer Partei – und nach einer im Zorn verlorenen Europawahl womöglich einen handfesten Aufstand.

In der CDU, in der sich zwei gleich große Lager feindselig belauern, ist die Partie um die Macht noch nicht vorbei. Die freundlichen Gesichter, die großherzigen Angebote, das vermeintliche Werben darum, den Unterlegenen „einzubinden“: alles Show. Merz will das Rückspiel. Und es geht ihm um nichts weniger als um die Kanzlerschaft.

Sie erreichen den Autor unter Georg.Anastasiadis@merkur.de

Lesen Sie auch:

Merkel lässt Merz abblitzen - doch diese beiden Wackel-Minister könnte er doch noch ersetzen

Düstere Prognose der „New York Times“: Ist Deutschland nach Merkel am Ende?

Widmann-Mauz (CDU) irritiert mit Weihnachtskarte aus dem Kanzleramt - die Kritik ist verheerend