Kommentar zum Migrationspakt: Trotzige Reise nach Marrakesch

Ob der jetzt verabschiedete UN-Migrationspakt Ordnung in das Migrationschaos bringen kann, muss sich erst noch zeigen. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis, Chefredakteur des Münchner Merkur.

Das vielleicht Beste, was sich über die gestrige feierliche Verabschiedung des UN-Migrationspakts sagen lässt, ist, dass sich die erhitzten Gemüter jetzt hoffentlich wieder ein bisschen beruhigen. Die Befürchtung der Kritiker, dass sich mit dem Dokument die Einwanderungstore nach Deutschland noch weiter öffnen, wird sich ebenso wenig bewahrheiten wie die Verheißung der Befürworter, dass uns die Welt ab jetzt einen Teil der Lasten abnehmen wird. Papier ist geduldig, und das gilt ganz besonders für Deklarationen der Vereinten Nationen.

Streit um den Pakt hat die gesellschaftliche Spaltung vertieft

Ob Marrakesch die Welt ein bisschen besser macht, ob es Ordnung ins Migrationschaos bringt, wird sich noch zeigen müssen. Schon jetzt aber ist klar, dass der Streit um den Pakt die Spaltung in Deutschland und zwischen den europäischen Ländern vertieft hat, bis hin zum Sturz der belgischen Regierung. Das liegt daran, dass das Papier einseitig die Rechte von Migranten betont und daraus Handlungsanweisungen für die Aufnahmeländer ableitet, während es die Schattenseiten der Zuwanderung weitgehend ignoriert. Ein Völkerrechtler kleidete das jüngst in den Vorwurf, dass auch Rechte habe, wer in Berlin-Neukölln wohne und mit steigender Kriminalität, Wohnungsnot oder Schulen konfrontiert werde, in dem kaum noch Kinder Deutsch als Muttersprache beherrschten.

So gesehen ist der von Angela Merkel miterfundene Migrationspakt ein Manifest der Willkommenskultur. Er reißt die seit 2015 gerissenen Gräben wieder auf, die zuzuschütten die Politik, allen voran die neue CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, sich vorgenommen hat. Mit ihrer trotzigen Reise nach Marrakesch hat die Kanzlerin jedenfalls nicht zur Versachlichung der Debatte beigetragen. In Bayern würde man sagen, sie hat es „grad zum Fleiß“ getan.

Sie erreichen den Autor unter Georg.Anastasiadis@merkur.de

Das könnte Sie auch interessieren:

UN-Migrationspakt angenommen: Merkel mit leidenschaftlicher Kampfansage und deutlicher Mahnung

Nach UN-Migrationspakt: Viel brisanteres Flüchtlings-Abkommen soll ebenfalls unterzeichnet werden