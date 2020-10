Kommentar zu Bayerns neuen Corona-Maßnahmen: Söders schwieriges Signal

Der Freistaat zieht die Zügel an

von Georg Anastasiadis schließen

Mehr Maske, weniger Alkohol, weniger Feiern. So weit, so gut. Aber warum hält Bayerns Ministerpräsident partout an einem Beherbergungsverbot fest, das kaum einer versteht? Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.