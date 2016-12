Kommentar: Ernüchterung

Was ist mit den Kindern von Alleinerziehenden, Frauen in der Mehrzahl?

Was ist mit den Kindern von Problemfamilien, die auch so gerne vom Staat, der Gesellschaft als Ausgespuckte klassifiziert werden und dies zu Recht?

Was ist mit den ganzen Kindern, die ohne soziale Standards, eine Intakte Familie, einen sozialen Ruheraum aufwachsen müssen?

Was ist mit den Kindern, deren Talente, Neigung, Begabung unerkannt auf der Strecke bleiben, da wir für diese nie Lobbyisten und eine praxisbezogen Politik haben und hatten?

Und diese Mitbürger der Nachwuchs, die künftig möglichen Leistungsträger, auch in der Überforderungsbürokratie für immer stecken bleiben und geblieben sind.

Für diese Menschen, Jungen und Mädchen, haben das GG des Art. 1 bis 20 parat und die Sozialverpflichtung des Staates.

Diese Kinder haben keine Frau Klupsch, keine nach B 12 besoldete Muslime und schon gar keine deutsche Fürsprecherin.

Das politische Deutschland wendet sich von den einheimischen Menschen ab, lässt diese noch mehr im Stich und auf der Strecke bleiben.

Wir diskutieren verkehrt, zäumen das Pferd von hinten auf, denn so rosig ist es hier im Land nicht bestellt wie es die politischen Lügner immer vorgaukeln.

Nächstes Jahr sind Landtagswahlen und die alles entscheidende Bundestagswahl.

Wir sind das Volk, die wahre Mitte, die Leistungsträger und wir haben Forderungen für unsere Bürger, wollen unser Steuergeld primär dafür verwendet werden.

Es ist unsere Wirtschaft, Industrie, die mit unseren Kindern und Enkel Deutschland am Leben halten muss.