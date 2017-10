Kommentar zu Katalonien: Wo bleibt Europa?

Während in Teilen der EU über einen gemeinsamen Finanzminister diskutiert wird, gerät die politische Lage in Spanien wegen der Unabhängigkeits-Forderung Kataloniens immer mehr aus den Fugen. Brüssel darf nicht länger zusehen. Ein Kommentar von Mike Schier.

Was für eine ungewöhnliche Karriere: Carles Puigdemont, bis vor kurzem selbst in Spanien nur Kennern ein Begriff, beweist ganz Europa sein Talent als Taktierer und Spieler. Mit seiner verwirrenden Verschiebung einer Unabhängigkeitserklärung hat der Chef der katalanischen Bezirksregierung nicht nur Zeit für vermeintliche Gespräche gewonnen, sondern gleich noch den schwarzen Peter nach Madrid geschoben. Wenn die dortige Regierung nicht in Verhandlungen tritt, bliebe den Separatisten quasi keine andere Wahl, als ihre mit einem zweifelhaften Referendum untermauerte Drohung der Abspaltung umzusetzen. Ob Ministerpräsident Mariano Rajoy, der der Bewegung schon mit seinen prügelnden Polizisten Zulauf verschaffte, auch über dieses Stöcken springt?

Noch immer reibt man sich die Augen, wie im etablierten westlichen Teil der Europäischen Union, in dem eher über einen gemeinsamen Finanzminister (!) oder gemeinsame Strategien (!!) zur Flüchtlingskrise und zur wirren Trump-Außenpolitik diskutiert wird, nationalistische Bestrebungen eine solche Wucht entfalten können. Noch vor Monaten galt Spanien als Vorzeigeland, weil sich die Bevölkerung trotz Wirtschaftskrise und hoher Jugendarbeitslosigkeit nicht zu den einfachen Antworten von Rechtspopulisten flüchtete. Im August solidarisierte sich nach dem Terror auf den Ramblas noch ganz Europa mit Barcelona. Und nun setzt der reichste Teil Spaniens seinen Wohlstand und seinen Platz in der EU aufs Spiel?

Derzeit fehlt einem die Fantasie, wie die zerstrittenen Fraktionen (die es übrigens auch innerhalb Kataloniens gibt) zusammenfinden sollen. Brüssel darf deshalb nicht länger als ebenso interessierter wie parteiischer Beobachter zusehen, wie das Land auseinanderdriftet. Auch das Pochen auf die spanische Verfassung wirkt in diesen emotionalen Zeiten sehr theoretisch. Benötigt wird ein international anerkannter Sonderbeauftragter, den beide Seiten akzeptieren. Nur so könnte sich ein Kompromiss finden lassen, der der spanischen Einheit und katalanischen Eigeninteressen gleichermaßen gerecht wird.