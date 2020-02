Kommentar zu Thüringen: Vor der  Moral kommt auch für Rot-Rot-Grün  die Macht

In Thüringen sind die Rollen klar verteilt: Hier die Putschisten, dort die Retter des demokratischen Anstands. Doch ganz so leicht ist es nicht. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

Der Dummheit von CDU und FDP – und der Verschlagenheit der AfD – hat Thüringens von den Bürgern abgewählter Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow zu verdanken, dass er bundesweit kurz vor der Heiligsprechung steht. Neuwahlen zu gewinnen wären für den Mann, der die DDR nicht für einen Unrechtsstaat hält, wohl ein Leichtes. Deshalb kommt das Angebot der CDU, nicht Ramelow, sondern einen anderen Politiker von Grünen oder SPD zum Ministerpräsidenten zu wählen, vermutlich zu spät.

Richtig ist es dennoch: Demokratie lebt vom Kompromiss. Dieselbe staatspolitische Verantwortung, die die Entrüsteten in der Thüringen-Affäre unentwegt von CDU und FDP einfordern, sollte man auch von der rot-rot-grünen Minderheit im Erfurter Parlament verlangen dürfen. Auch wenn Linken, Grüne und Genossen so tun: Es gibt kein Verfassungsgebot, das vorsieht, dass nach dem Verlust der Parlamentsmehrheit die Opposition den Steigbügelhalter geben muss, damit ein vom Volk abgewählter Regent sein Amt behalten darf. Den Wählern von CDU und FDP wäre es nicht zuzumuten, wenn ihre Stimmen gegen Ramelow plötzlich zu Stimmen für Ramelow würden. Auch das wäre eine Verhöhnung des demokratischen Votums (genau so wie eine Zusammenarbeit von FDP und CDU mit der AfD, die man vor der Wahl kategorisch ausgeschlossen hat).

All die staatstragenden Reden, die gerade im Thüringer Landtag und in den Fernseh-Talkshows gehalten werden, sollen der Öffentlichkeit weismachen, dass die drei linken Parteien über die höhere Moral verfügen. Doch die Appelle, endlich Stabilität für Thüringen zu schaffen, wären glaubwürdiger, wenn nicht auch die rot-rot-grünen Muster-Demokraten mit dem Kopf durch die Wand wollten. Vor der Moral kommt eben auch für Linke, SPD und Grüne die Macht.