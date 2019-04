Kommentar: Deutschlandgeht es zu gut für die FDP

Die Liberalen um ihren unangefochtenen Chef Christian Lindner wollen nicht wie die Grünen die ganze Welt retten. Ihnen reicht es, Anwalt der vergessenen Mitte Deutschlands zu sein. Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

Es ist paradox: Der FDP geht es gut wie selten in ihrem wechselvollen Leben. Trotzdem ist sie das Mauerblümchen der deutschen Politik. Die große Kulturschlacht „gut“ gegen „böse“ wird in der post-materiellen Republik von anderen geschlagen und nützt nur den großen ideologischen Antipoden Grünen und AfD. Und: Deutschland geht es so gut, dass viele Bürger glauben, auf die wirtschaftspolitische Kompetenz der Liberalen verzichten zu können.

Das könnte sich, wenn die Signale von der Konjunkturfront nicht trügen, auch wieder ändern. Kommt es so, sind die Freien Demokraten um ihren unangefochtenen Chef Christian Lindner gut gerüstet: Während die Union unter ihrem Wirtschaftsminister Peter Altmaier fast nur noch über Industriepolitik räsoniert (und dabei vor allem die Konzerne in den Blick nimmt) und SPD und Grüne nach Enteignungen und Klimasteuern rufen, umwirbt die FDP die vergessene Mitte. Dazu gehören nicht nur Unternehmer. Sondern alle, die fleißig arbeiten und denen steigende Stromkosten und Steuern trotzdem das kleine Gehaltsplus wegfressen. Statt wie andere der Fridays-for-future-Bewegung hinterherzulaufen, präsentiert die FDP ihre Ideen für den CO2-Emissionshandel; auch damit lässt sich dem Klima helfen. Nicht mit linker Verbotskultur, sondern mit marktwirtschaftlichen Instrumenten.

Schon klar: Gegen den Anspruch der Grünen und ihres Stars Robert Habeck, die ganze Welt retten zu wollen, lesen sich Lindners Botschaften eher unglamourös. Dafür wird man von den Medien nicht gefeiert und von den Wählern nicht zur Volkspartei befördert. Aber auch als grundsolide 9-Prozent-Partei hat die FDP als Anwalt der Mitte im zunehmend zersplitterten deutschen Parteienspektrum ein wichtiges Wörtchen mitzureden.

