Kommentar zum Massaker in Texas: Ein endloser Zyklus

In den USA sind die Waffengesetze sicher zu locker aber in Deutschland passiert auch jeden Tag etwas. Und die "bösen Buben" halten sich auch nicht an die recht scharfen deutschen Waffengesetze, das gehört zur Wahrheit einfach auch mit dazu! Es gibt kein Allheilmittel gegen solche schweren Amokläufe weil sich die Täter eh nicht an bestehende Gesetze halten. Hüben wie drüben!