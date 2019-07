Kommentar: Zwischen Hysterie und Ignoranz

Hallöchen. Entschuldigung aber die "Konzepte" der CSU im Thema sind doch genauso alles nur Krampf. Für die Zukunft unserer Umwelt lohnt es immer zu kämpfen. Nur sollte man sich hierbei sinnvoller Strategien bedienen denn es gilt: Niemals sind programmatische Positionen in Beton gegossen! Niemals sind sie für alle Zeiten festgeschrieben! Niemals dürfen sie weiteres Nachdenken und Diskutieren verhindern! Niemals dürfen sie ihre eigene inhaltliche Weiterentwicklung boykottieren, auch nicht wesentliche Veränderungen oder gar ihre Streichung!

Also, vieles spricht für die moderne Atomkraft der 4. Generation. Ein Grund hierbei ... die bis dato kumulierten Reaktorabfälle ... Nein. Dies ist kein Oxymoron in sich!

➀ Druckwasser-Reaktoren [= bisherige Bauart in Deutschland] haben bei Abschaltung des letzten deutschen Reaktors einen staatlichen Berg stark radioaktiven Mülls generiert. Wie setzt sich dieser zusammen [Quelle: Piratenpartei AG Nuklearia/Atommüll]:

[+] 0,76% Uran-235

[+] 0,44% Uran-236

[+] 3,5% Spaltprodukte (leichtere Kerne) – anfangs stark strahlend, aber rasch abklingend

[+] 1,0% Transurane (Plutonium, Neptunium, Americium, Curium und andere schwere Kerne) – Das ist der »garstige«, weil langlebige Anteil des Abfalls. Er kann in Schnellen Reaktoren unter Energiegewinn zerstört werden.

[+] 94,3% Uran-238 – Brutstoff (potentieller Kernbrennstoff), den Schnelle Reaktoren als gigantische Energieressource nutzen können.

Ungefähr 127 Tonnen Plutonium, 6 Tonnen Neptunium und 14 Tonnen Americium dürften sich bis dahin angehäuft haben. Wohin damit weiß keiner. Kein Bundesland möchte ihn dauerhaft. Weltweit wurde bis heute kein einziges Endlager für solch hochaktiven Strahlenmüll in Betrieb genommen. Weltweit sind rund 300.000 t Spent Fuel vorhanden und die verschwinden nicht einfach so, egal ob mit oder ohne Kernkraftwerke. Da niemand die Sicherheit eines geologischen Lagers für Jahrhunderttausende garantieren kann, benötigen wir eine praxistaugliche Lösung.

➁ Diese praxistaugliche Lösung ergibt sich mit der Entwicklung der Transmutation. Unkompliziert ist es nicht, was sich die Atomphysiker da in den 90er-Jahren erdacht haben, was zunächst als utopische Vision abgetan wurde. In einem harten Neutronenspektrum, wie es in einem Schnellen Reaktor erzeugt wird, werden alle Transurane unter Energiefreisetzung spaltbar bzw. gespalten (Transmutation). Sie können durch spezielle Verfahren (z. B. dem sogenannten Pyroprocessing) aus dem Abfall abgeschieden und zurück in den Reaktor geschickt werden, bis sie völlig verbraucht sind. Als endgültiges Abfallprodukt bleiben dadurch fast nur kurzlebige Spaltprodukte übrig, welche nach maximal wenigen hundert Jahren [300] schwächer strahlen als Uranerz und somit harmlos sind. Der schon vorhandene Atommüll kann so nutzbar gemacht und zerstört werden: Die langlebigen Transurane mit ungerader Massenzahl werden gespalten, das Uran-238 und die Transurane mit gerader Massenzahl dienen als Brutstoff. Transmutationsanlagen sind quasi ein Kernreaktor der IV. Generation, die die langlebigen Komponenten des Abfalls (die Transurane) recyceln und spalten. Erfreulicherweise gewinnen wir hierbei gewaltige Mengen an klimaneutraler Energie: Spent Fuel und abgereichertes Uran zusammen (ca. 1.5 Mio t) vermögen den Weltstrombedarf 500 Jahre lang zu speisen.

➂ Diese Transmutationsanlagen = Kernreaktor der IV. Generation sind keine Utopie. Der russische »Atommüllfresser« BN-800 ist beim Entschärfen des Atommülls in Schnellen Reaktoren bereits als Release te Anlage seit dem 31. Oktober 2016 im russischen Kernkraftwerk Beloyarsk im kommerziellen Leistungsbetrieb. Verwendung finden die Abfälle von ➀ mit einer Reduktion der Menge und dem hier wieder entstehenden Restmüll mit nur noch einer erforderlichen Lagerdauer von 300 Jahren – ein Tausendstel der ursprünglich benötigten Zeit.

Beste Grüße und einen schönen Montag vom ℋ𝒶𝓈𝔦.