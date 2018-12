Kommentar zur Wahl von Kramp-Karrenbauer: Die neue Neben-Kanzlerin

Die nächste Kanzlerschaft geht an : die Grünen und die Grüninnen ! Bravo !

Merkel war Mittelmaß. Mini-Merkel ist Mittelmaß. Die Delegierten sind mehrheitlich mit Mittelmaß zufrieden, weil auch sie nur mittelmässig und anspruchslls zu sein schein. Das passt gut zu einem Land, in dem irgendwie immer öfter Mittelmaß als Sieg oder „Konsens“ verkauft werden soll. Wir waren mal in vielen Dingen eine führende Nation. Bis Mittelmaß-von Bildung, über Mobilfunk hin zum Militär- Einzug gehalten hat. Das ist also die neue Mitte.