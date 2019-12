Wahl in München: Parteien schließen sich zu AfD-Boykott zusammen - die reagiert sofort

Boykott zur Kommunalwahl: SPD, Grüne und Linke haben sich dazu entschieden, Veranstaltungen mit AfD-Kollegen nicht zu besuchen. Jetzt reagiert die Partei.

Grüne, SPD und Linke haben sich für einen Boykott gegen die AfD entschieden.

Die Alternative für Deutschland wehrt sich in einer Pressemitteilung.

Die Kommunalwahl findet im März 2020 statt.

München - Paukenschlag auf dem politischen Parkett in München: Wie die AfD in einer Pressemitteilung schreibt, haben sich die Vorstände von Grünen, SPD und Linke in München dazu entschieden, Veranstaltungen im Kommunalwahlkampf, bei denen auch AfD-Vertreter anwesend sind, zu boykottieren.

Kommunalwahl 2020 in München: Grüne, SPD und Linke mit Boykott gegen AfD - die übt Kritik

In der veröffentlichten Pressemitteilung äußert sich Uli Henkel, Landtagsabgeordneter und Metropolbeauftragter der AfD-Fraktion für München zum AfD-Boykott bei der Kommunalwahl:

„Dieses Vorhaben ist schlicht undemokratisch, es ist erbärmlich und in meinen Augen ein Skandal. Spätestens jetzt muss jedem anständigen Bürger klar sein, was diese Parteien von Demokratie, von Diskurs und offenem Meinungsaustausch halten. Die Stadtratswahlen sind für das Leben des einzelnen Bürgers oft wichtiger als Bundestags- oder Landtagswahlen. Den dazu aber notwendigen Meinungsbildungsprozess wollen diese allesamt linken Parteien künftig also sogar aktiv behindern, was für ein Armutszeugnis.“

Kommunalwahl in München: Parteien boykottieren Veranstaltungen mit AfD-Kollegen

SPD, Grüne und Linke haben sich, wie die Abendzeitung berichtet, dazu entschieden, nicht mit der AfD gemeinsam Wahlkampf machen zu wollen. Gegenüber der Zeitung sagt Dominik Krause: „Die AfD ist eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei und hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten weiter radikalisiert. Wir Grüne stehen für ein offenes, buntes und solidarisches München. Hier ist kein Platz für Hetze gegen Migrantinnen und Migranten, Jüdinnen und Juden, Muslime oder quere Menschen."

Kommunalwahl in München 2020: Parteien mit Aufforderung

Weiter heißt es, dass die Parteien alle anderen auffordern, gleichzuziehen. „Wir laden alle demokratischen Parteien, Kandidatinnen und Kandidaten, Politikerinnen und Politiker ein, mit uns diese Position zu beziehen, um der AfD keine Bühne für ihre rechte Ideologie zu geben", so die Grüne-Vorsitzende Gülseren Demirel.“

