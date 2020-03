Kommunalwahl 2020 in Bayern: Stichwahl-Termin und mögliche Szenarien

Was, wenn zwei Kandidaten gleich viele Stimmen holen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Stichwahl bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern.

Bei den Kommunalwahlen in Bayern werden unter anderem Bürgermeister und Landräte bestimmt.

werden unter anderem und bestimmt. Die müssen sich oft einer Stichwahl stellen.

stellen. Hier erfahren Sie, wann das der Fall ist und wie der Ablauf einer Stichwahl ist.

einer Stichwahl ist. Am Wahltag halten wir Sie außerdem über die wichtigsten Ereignisse bei der Kommunalwahl in Bayern* sowie der OB-Wahl in München* auf dem Laufenden.

Eine Stichwahl ist bei Kommunalwahlen nichts Seltenes. Bei den letzten Kommunalwahlen im Jahr 2014 kam es zu unter anderem zu einer Stichwahl in:

Erlangen

München

Nürnberg

Regensburg

Würzburg

Auch in den Landkreisen Aichach-Friedberg, Dachau, Erlangen-Höchstädt, Freising, Garmisch-Patenkirchen, Haßberge, Hof, Landberg am Lech, Miesbach, Miltenberg, München, Neustadt a.d.Aisch, Bad Windsheim, Ostallgäu, Regensburg, Rosenheim, Schwandorf, Traunstein und Weilheim-Schongau standen 2014 Stichwahlen um das Amt das Landrates an.

Kommunalwahl Bayern 2020: Wann ist der Termin für die Stichwahl?

Das schreibt das Wahlrecht genau vor: Eine Stichwahl muss immer am zweiten Sonntag nach der Kommunalwahl stattfinden. Da die Kommunalwahl 2020 in Bayern für den 15. März angesetzt ist, findet die Stichwahl am 29. März 2020 statt. Die Wahlberechtigten können dann erneut von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr ihre Stimmzettel ausfüllen.

Bayerisches Wahlrecht: Wann ist eine Stichwahl nötig?

Die bayerischen Kommunalwahlen folgen dem Prinzip der Mehrheitswahl. Bei der Wahl von bayerischen Landräten, Bürgermeistern und Oberbürgermeistern muss ein Kandidat mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen.

Oder anders ausgedrückt: Bekommt keiner der Kandidaten für das Amt eines Bürgermeisters, Oberbürgermeisters oder Landrates im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent, gibt es am 29. März eine Stichwahl zwischen den beiden Spitzenreitern. Also den beiden Kandidaten, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen bekamen.

Kommunalwahl Bayern: Was bedeutet ein Losentscheid?

Das ist ein äußerst seltener Spezialfall - aber er kommt vor, wie etwa in Oberfischbach. Zum Losentscheid kommt es, wenn ein Kandidat zwar die meisten Stimmen, aber nicht mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereint hat - und gleichzeitig zwei weitere Kandidaten die genau gleiche Stimmzahl erhalten haben. Dann wird ausgelost, welcher der beiden in der Stichwahl gegen den Bewerber mit den meisten Stimmen antritt.

Stichwahl bei Kommunalwahl Bayern 2020: Wie ist der Ablauf?

Wer an einer kommunalen bayerischen Stichwahl teilnehmen will, braucht dafür Folgendes:

die Stichwahl-Wahlbenachrichtigung (wird bei der Wahl am 15. März 2020 ausgehändigt oder mit Briefwahl-Unterlagen versandt)

oder: einen gültigen Personalausweis/Reisepass

sowie eine Auflistung im Wahlverzeichnis

Bayerische Kommunalwahlen: Geht bei der Stichwahl auch Briefwahl?

Ja, Sie können ihre Stimme - wie bei der eigentlichen Kommunalwahl - auch per Brief abgeben. Falls Sie sich sowieso für Briefwahl entschieden haben (hier unsere Briefwahl-Übersicht), können Sie die Stichwahl-Unterlagen gleichzeitig mit den Haupt-Briefwahl-Unterlagen bestellen. Das geht, nachdem Sie die Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Wahlbenachrichtigung.

Alternativ können Sie im zuständigen Wahlamt die Briefwahl-Unterlagen für die Stichwahl persönlich abholen, wenn sie einen gültigen Ausweis vorlegen.

Stichwahl bei Kommunalwahl Bayern: Welche Unklarheiten können eintreten?

Manchmal muss trotz Stichwahl die komplette Wahl wiederholt werden. Das ist aber - wie der Losentscheid (siehe oben) - äußerst selten. Wenn zwei Kandidaten die gleiche Stimmzahl erhalten, entscheidet das Los. Wenn mehr als zwei Kandidaten bei der Kommunalwahl gleich viele Stimmen holen, muss die Wahl wiederholt werden.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Welche Aufgaben hat der Landrat?

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Wann kommt das Ergebnis der Stichwahl?

Vergleichsweise schnell: Da es nur noch zwei Kandidaten gibt, geschieht die Auszählung rascher als bei der Kommunalwahl. Das Ergebnis der Stichwahl 2020 in Bayern wird am Tag der Wahl - oft schon bis etwa 20 Uhr. In kleineren Gemeinden dürfte das Ergebnis der Kommunalwahl 2020 in Bayern sogar schon zwischen 18.30 und 19.00 Uhr vorliegen.

