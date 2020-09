Kommunalwahl 2020 in Bonn: Kandidaten, Parteien und wichtige Infos zu den Terminen

Die Kommunalwahl 2020 in Bonn steht an - die Posten des Oberbürgermeisters sowie jene der kommunalen Parlamente werden neu vergeben.

sind Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen (NRW). Zur Abstimmung stehen Oberbürgermeister (OB), Stadtrat und Bezirksvertretungen in Bonn .

. Die vergangene OB-Wahl vor fünf Jahren war eine Zitterpartie für den CDU-Kandidaten.

Bonn - Bei der Kommunalwahl 2020 in Nordrhein-Westfalen können die Bürger mit ihrer Stimme über die Besetzung verschiedener Ämter entscheiden. Zum einen wählen sie den Rat der Stadt Bonn und darüber hinaus geben die Wahlberechtigten ein Kreuz für ihre jeweilige Bezirksvertretung ab. Zusätzlich wird in einer Direktwahl über das Amt des Oberbürgermeisters entschieden.

Die Kommunalwahlen in Bonn (OB, Stadtrat, Bezirksvertretungen, ggf. Integrations-Rat) sind für den 13. September 2020 terminiert. Einen zweiten Termin sollten wahlberechtigte Bürger im Hinterkopf behalten: Falls bei der OB-Wahl im ersten Anlauf kein Kandidat die absolute Mehrheit erhält, kommt es am 27. September 2020 zur Stichwahl.

Kommunalwahl 2020 in Bonn: Wer ist zurzeit Bürgermeister?

Der aktuelle Bürgermeister hat 2015 denkbar knapp gewonnen: Ashok-Alexander Sridharan (CDU) setzte sich in der Wahl zum OB mit 50,1 Prozent der Stimmen durch. Der gebürtige Bonner, dessen Vater einst aus dem Süden Indiens als Diplomat nach Deutschland kam, konnte dem Amtsinhaber Jürgen Nimptsch und damit der SPD nach 21 Jahren das Amt des Rathauschefs abjagen. Die Wahlbeteiligung war aber historisch niedrig. Sie betrug lediglich 45,1 Prozent. Sridharan ist auf jeden Fall motiviert und stieg tatkräftig in den Wahlkampf ein:

Oberbürgermeisterwahl in Bonn 2020: Die Kandidaten der Kommunalwahl

Bei der Kommunalwahl 2020 in der früheren Regierungshauptstadt Bonn bewerben sich acht Anwärter für den Posten des Oberbürgermeisters. Das ergibt sich aus der Entscheidungen des Wahlausschusses über die Zulassung der Wahlvorschläge. Folgende OB-Kandidaten stellen sich am 13. September dem Urnengang:

Ashok-Alexander Sridharan (CDU)

Lissi von Bülow (SPD)

Katja Körner (Grüne)

Werner Hümmrich (FDP)

Dr. Michael Faber (Die Linke)

Dr. med. Christoph Artur Manka (BBB)

Kaisa, Ilunga (BiG)

Frank Rudolf Christian Findeiß (Die Partei)

Bonn bei der Kommunalwahl 2020: Kandidaten, Parteien und Listen

Seit Anfang August steht fest, welche Personen bzw. Parteien auf den entsprechenden Listen der Kommunalwahl 2020 für Bonn zu finden sind. Bonn hat vier verschiedene Stadtbezirke, in denen am 13. September auch die Mitglieder der Bezirksvertretungen gewählt werden. Diese Parteien sind in einem oder mehreren Wahlkreisen für die Wahl des Stadtrats zugelassen:

CDU

SPD

Bündnis 90/Grüne

FDP

Die Linke

BBB

AfD

Piraten

BIG

Die Partei

Volt Deutschland

Weiterführende Infos sowie die komplette Auflistung von Parteien und Kandidaten finden Sie hier.

Stadtrat Bonn: Sitzverteilung vor der Kommunalwahl 2020

Im Stadtrat Bonn ist die Fraktion der CDU in der laufenden Amtsperiode mit je 27 Sitzen am stärksten vertreten. Es folgen die Sozialdemokraten mit 20 Sitzen, gefolgt von den Grünen. Die genaue Sitzverteilung sieht wie folgt aus:

Partei Sitze CDU 27 SPD 20 Grüne 16 FDP 7 Die Linke 5 BBB 4 AfD 3 Piraten 2 Pro NRW 1 BIG 1

Kommunalwahl in NRW: Gibt es für Bonn 2020 einen Wahl-O-Mat?

Können politisch interessierte Bürger bei der Kommunalwahl 2020 für Bonn auf einen „Wahl-O-Mat“ (Online-Entscheidungshilfe) zugreifen? In der Tat - denn mittlerweile ist der „Bonn-o-mat“ digital erreichbar. Dieser dient als Ratgeber, für wen ein Wähler stimmen kann, damit seine Wünsche für die Kommunalpolitik berücksichtigt werden.

Den Ablauf der Kommunalwahl 2020 für die Stadt Bonn erklärt die Wahlbenachrichtigung, die plangemäß jeder Wahlberechtigte erhalten wird. Dort erfährt man auch alles über eine Briefwahl, die sich besonders in Zeiten der Corona-Krise für viele Menschen anbietet.

Kommunalwahl Bonn 2020: Die Stadtpolitik im Rest von Nordrhein-Westfalen (NRW)

