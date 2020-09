Kommunalwahl 2020 in Bonn: Wann steht das Ergebnis der Wahl fest?

Die Ergebnisse der Kommunalwahl in Bonn können teils schon am Wahlabend feststehen. Beim höchsten Amt der Stadt kann die Wahl in die Verlängerung gehen.

+++ Am Wahlsonntag erhalten Sie an dieser Stelle alle Informationen über die Wahlergebnisse in Bonn +++

Update vom 13. September, 18.05 Uhr: Bei der Kommunalwahl in Bonn (NRW) sind die Wahllokale nun geschlossen. Die Stimmen werden nun ausgezählt.

Update vom 13. September, 15.32 Uhr: Um 18 Uhr schließen die Wahllokale und die Auszählung der Wahlergebnisse in Bonn kann beginnen. Bei einer Kommunalwahl gibt es zwar nicht direkt eine Prognose mit späteren Hochrechnungen. Trotzdem gibt es in der Regel deutliche Hinweise darauf, wie die Wähler ihre Stimmen verteilt haben. Den Anfang bei der Auszählung macht die OB-Wahl. Sobald einzelne Wahlbezirke ausgezählt sind, können schon erste Zwischenergebnisse veröffentlicht werden. So deutet sich vielleicht schon im Vorfeld an, ob es in Bonn für einen Wahlsieg ohne Stichwahl reicht. Sobald konkrete Zahlen vorliegen, erfahren Sie alles darüber hier im Ergebnis-Ticker für Bonn.

Kommunalwahl in Bonn: Wir das Ergebnis der OB-Wahl eindeutig ausfallen?

Bonn - Am Wahlabend des 13. September wird in Bonn wohl zuerst die Frage beantwortet, wie es mit dem amtierenden Oberbürgermeister weitergeht. Wird es Ashok-Alexander Sridharan gelingen, ein Wahlergebnis von über 50 Prozent zu holen? Damit wäre er im ersten Wahlgang im Amt bestätigt und könnte eine folgende Stichwahl vermeiden. Die weiteren Ergebnisse der Kommunalwahl in Bonn stehen bereits nach dem ersten Wahlgang fest, doch bis sie fertig ausgezählt sind, kann es etwas länger dauern.

Klare Reihenfolge für Auszählung der Ergebnisse der Kommunalwahl in Bonn

Die Wähler erhalten bei der Kommunalwahl 2020 die Stimmzettel für den Oberbürgermeister, den Rat der Stadt und die Bezirksvertretungen. Obwohl natürlich alle Institutionen für die Stadt wichtig sind, gibt es eine Reihenfolge, die auch für das Wahlergebnis in Bonn angewendet wird: Zuerst kommen bei der Auszählung die Stimmen für den Oberbürgermeister an die Reihe, danach erst folgen Stadtrat und Bezirksvertretungen.

Oft ist es den Städten deshalb bei Kommunalwahlen möglich, das Ergebnis der Bürgermeisterwahl noch am Wahlabend zu veröffentlichen. Schon bei der Sitzverteilung im Stadtrat wird es unwahrscheinlicher, dass am 13. September verlässliche Zahlen vorliegen. Wir halten Sie am Wahlabend an dieser Stelle auf dem Laufenden, was die neuesten Zahlen aus Bonn angeht.

Wie schnell wird das Wahlergebnis in NRW ermittelt?

Im Vergleich zu anderen Bundesländern macht Nordrhein-Westfalen die Stimmabgabe und die anschließende Auszählung der Wahlergebnisse recht einfach. Auf jedem Stimmzettel darf der Wähler genau ein Kreuz machen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass alle Wahlergebnisse auch bei der Kommunalwahl in Bonn zeitnah vorliegen. Ein Unsicherheitsfaktor sind allerdings die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wahl. Die Wahlhelfer müssen natürlich die notwendigen präventiven Maßnahmen einhalten, was den Ablauf verlangsamen kann.

Welches Ergebnis führt bei der Kommunalwahl in Bonn zu einer Stichwahl?

Eine Stichwahl kann es grundsätzlich nur für die Posten der Bürgermeister geben. Für die kommunalen Parlamente ist der Wahlvorgang am 13. September abgeschlossen. Falls nun das Ergebnis der Kommunalwahl in Bonn keinen OB-Kandidaten bei mehr als 50 Prozent der Stimmen zeigt, muss ein zweiter Wahlgang entscheiden.

Zu dieser Stichwahl, für die in NRW einheitlich der 27. September als Termin vorgeschrieben ist, treten nur noch zwei Kandidaten an, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten. Spätestens danach steht auch das Ergebnis der OB-Wahl endgültig fest.

Auch noch interessant für die Kommunalwahl in Bonn

Im Vorfeld der Wahl hält Sie Merkur.de auf dem Laufenden, welche Umfragen zur Kommunalwahl veröffentlicht wurden. Als Hilfe für die Wahlentscheidung gibt es in einigen Städten ein eigenes Wahl-Tool, das online abrufbar ist. An dieser Stelle finden Sie die Alternativen zu einem Wahl-O-Mat für die NRW-Wahl.