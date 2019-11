Offman: Mittelprächtiger Platz nach Parteiwechsel?

2014 landete Marian Offman bei der Stadtratswahl nur knapp hinter OB-Kandidat Josef Schmid. Wie sehen nach seinem Wechsel von der CSU zur SPD seine Chancen für 2020 aus?

München - Ex-CSU-Stadtrat Marian Offman ist bei der Vorreihung im Münchner Westen für die Stadtratsliste der SPD auf Rang drei gewählt worden. Damit wird der 72-Jährige wohl auf einem hinteren Platz der SPD-Liste landen. Er hat dennoch Chancen, wieder in den Stadtrat einzuziehen.

Marian Offman (SPD): 2014 nur knapp hinter Josef Schmid

Marian Offman gilt als jemand, der Stimmen zieht; bei der Wahl 2014 war er für die CSU mit 166.635 Stimmen von Rang fünf auf Platz zwei vorgerückt und landete damit gleich hinter dem damaligen OB-Kandidaten Josef Schmid. Auch vorstellbar ist, dass die SPD-Spitze den Sozialpolitiker selbst weiter vorne platziert. Auf Rang eins der Männer im Westen haben die Genossen Fraktionschef Christian Müller gewählt, auf Platz zwei Juso-Chef Christian Köning.

Hintergrund für den Parteienwechsel von Offman war, dass der 71-Jährige bei der Aufstellungsversammlung seines Kreisverbandes nicht mehr für den Stadtrat nominiert worden war.

Bei den Frauen tritt Fraktionschefin Verena Dietl auf Platz eins an, Platz zwei geht an Stadträtin Kathrin Abele, Rang drei an Juso Barbara Likus.

