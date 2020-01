Münchner CSU gegen Parkplatz-Kahlschlag an der Fraunhoferstraße

Die CSU ist gegen den Kahlschlag an der Fraunhoferstraße. Parkplätze sollten eher unterirdische angelegt werden, sagt CSU-OB-Kandidatin Kristina Frank.

München - „Rot-Grün liebt Radfahrer. Wir lieben alle“ – mit Botschaften wie dieser hat die die CSU am Freitag ihr Mobilitätsprogramm für die Kommunalwahl 2020* präsentiert. Und dabei klare Kante gegen die Verkehrspolitik von SPD und Grünen gezeigt.

Den Parkplatz-Kahlschlag an der Fraunhoferstraße – oder wie geplant an der Leopoldstraße – lehnt die CSU ab. Als zu „RADikal“, weil in beiden Fällen nur die Radler profitieren. OB-Kandidatin Kristina Frank sagte, die CSU setze bei Autofahrern, Radlern und Fußgängern auf „Fairness statt Spaltung“. Vor allem, weil viele mobilitätseingeschränkte Senioren aufs Auto angewiesen seien.

Bürgermeisterwahl 2020 in München: Wohin mit den Parkplätzen?

Die OB-Kandidatin fordert sogar mehr Parkplätze in der Stadt – allerdings unterirdisch. Beim öffentlichen Nahverkehr will die CSU ein 365-Euro-Ticket für alle Kunden, ­U-Bahnverkehr rund um die Uhr sowie neue Expressbusse.

