Kommunalwahl 2020: Gastbeitrag von Charlotte Knobloch - Das ist am Sonntag besonders wichtig für München

München - Charlotte Knobloch (87) ist Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Zur Kommunalwahl am 15. März schreibt sie einen Gastbeitrag: „Es war eine Demonstration der Einigkeit: Über 7500 Menschen kamen am vergangenen Freitag in München zusammen, um gegen rechtsextremen Terror zu demonstrieren. Mehr als beeindruckend - nicht zuletzt auch, weil Spitzenpolitiker aller politischen Lager ein gemeinsames Zeichen gegen die Gefahr von rechts außen setzten. Vom Ministerpräsidenten bis zum Oberbürgermeister war die Botschaft dieselbe: Wir Demokraten halten zusammen! Es war nicht das erste Mal, dass die Menschen in unserer Stadt gegen Extremismus aufgestanden sind.

Es kommt jetzt aber darauf an, dass die Münchner ihre Stimmen nicht nur auf der Straße erheben, sondern auch am Sonntag in der Wahlkabine für die Demokratie zählbar machen. Wie wichtig das ist, bekommen wir buchstäblich immer wieder demonstriert. Die rechtsextreme „Pegida“ etwa wollte am Wahlsonntag in Sichtweite der Synagoge eine Kundgebung gegen jüdisches Leben abhalten. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass diese Feinde - jawohl, Feinde! - unserer Demokratie ganz offen aufgetreten wären. Letztlich war es die Ausbreitung des Coronavirus, die zur Absage dieser Veranstaltung (und der geplanten Gegenkundgebung) führte. Mein Dank gilt allen, die auf eine Verhinderung der Demonstration von PEGIDA hingewirkt hatten.

Kommunalwahl 2020: „Wir haben gesehen, was Hass anrichten kann“

Unabhängig davon gilt: Wir Münchner müssen nun an der Wahlurne die richtige Antwort auf solche Provokationen geben. Jede und jeder zählt. Jede Stimme gegen den Hass ist eine Stimme für unsere „Weltstadt mit Herz“ - und dieses Herz muss sie sich bewahren! Wir haben es am Sonntag in der Hand.

In den letzten Monaten haben wir gesehen, was Hass anrichten kann. Dieser Hass ist nicht weniger zerstörerisch oder darf sich demokratisch oder gar bürgerlich nennen, nur weil er demokratisch gewählt ist. Es kommt auch nicht darauf an, welche demokratische Partei jeden Einzelnen von uns überzeugt. Wichtig ist, dass denen, die außer Pöbelei und leeren Worten nichts anzubieten haben, die Türen zum Stadtrat verschlossen bleiben.

Unsere weltoffene Heimatstadt muss für uns alle Heimat bleiben ‑ selbstbewusst, tolerant und liebenswert.“

