Kommunalwahl 2020 in Münster: Kandidaten, Stadtrat und Termine für die Wahl

Vor der Kommunalwahl 2020 in NRW scheint bereits sicher: Auch in den kommenden fünf Jahren wird Münster von einem Mann regiert.

NRW wählt am 13. September 2020 seine kommunalen politischen Vertreter.

In Münster werden bei der Kommunalwahl erneut ein OB, der Stadtrat und die Bezirksvertreter bestimmt.

Das CDU-Stadtoberhaupt Markus Lewe stellt sich bereits zum dritten Mal zur Wahl.

Münster - Die „Fahrradstadt“ Münster gilt zwar erst seit 2014 als Großstadt (300.000 Einwohner), mit seinen mehr als 65.000 Studenten aber schon lange als Universitätsstadt.

Kommunalwahl Münster 2020: Amtierender OB gibt Kandidatur bekannt - Laschet gratuliert

Der seit 2009 amtierende Oberbürgermeister (OB) von Münster, Markus Lewe (CDU) tritt erneut an - zum dritten Mal. Als der 55-Jährige dies beim CDU-Neujahrsempfang in Münster erklärte, war sein Parteifreund, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, als Ehrengast anwesend. Laut Münsterscher Zeitung sind aus Laschets Sicht die Vorzüge der Stadt die wissenschaftliche Exzellenz in der Batteriezellforschung sowie das NRW-weit schlechteste Wahlergebnis für die AfD.

Kommunalwahl in NRW: Auch 2020 keine Frau als OB in Münster?

Lokale Medien beklagen vor der Kommunalwahl 2020 in Münster aber auch, dass FDP, Linke oder AfD auch 2020 bei der OB-Wahl auf männliche Bewerber setzen. Lewe löste 2009 mit Berthold Tillmann auch einen CDU-Mann im Amt ab. Bei der folgenden OB-Wahl 2015 gewann Lewe im ersten Wahlgang mit gut 60 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen den SPD-Kandidaten Jochen Köhnke (rund 24 Prozent) und der Grünen-Herausforderin Maria Klein-Schmeink (rund 21 Prozent).

Gleichwohl sind SPD und Grüne im Stadtrat Münster nach der CDU mit deutlich mehr Sitzen vertreten als alle anderen Fraktionen, wie die derzeitige Verteilung der Mandate zeigt:

Partei Sitze SPD 19 CDU 25 Grüne 14 FDP 4 Linke 4 AfD 2 Piraten 2 UWG-MS 1 ÖDP 1

Kommunalwahl 2020 in Münster: Wer sind die Kandidaten?

Es war davon auszugehen, dass Köhnke (SPD) und Klein-Schmeink (Grüne) 2020 erneut gegen Lewe als OB-Kandidaten antreten. Doch gehen die beiden Parteien nun mit anderen Anwärtern bei der Kommunalwahl in Münster ins Rennen: Die Sozialdemokraten setzen auf OB-Kandidat Dr. Michael Jung. Bei den Grünen wird Peter Todeskino kandidieren. Welche Politiker sich noch ins Rennen begeben, steht seit Ende Juli fest: Der Wahlausschuss hat die Listen und Kandidaten bestätigt - auch für den Stadtrat. Hier die OB-Kandidaten:

Markus Lewe (CDU)

Dr. Michael Jung (SPD)

Peter Todeskino (Grüne)

Jörg Berens (FDP)

Ulrich Thoden (Die Linke)

Sebastian Kroos (Piraten)

Michael Krapp (ÖDP)

Dr. Georgios Tsakalidis (MBI)

Roland Scholle (Die Partei)

Der Kreisverband von „Die Partei“ von Titanic-Macher Martin Sonneborn tritt 2020 zum ersten Mal an und macht bereits (satirische) Werbung für sich, inklusive Stänkern gegen die AfD:

Listen der Parteien für die Kommunalwahl in Münster

Für den Rat der Stadt Münster kandidieren elf Parteien und Wählergruppen mit eigenen Listen. In den Wahlbezirken können auch Einzelbewerber anderer Parteien zur Wahl stehen. Folgende Stadtratslisten wurden zur Kommunalwahl zugelassen:

CDU

SPD

Grüne

FDP

Die Linke

AfD

Piraten

ÖDP

Münster ist bunt und international

Moderne Soziale Partei

Volt

Corona und Kommunalwahl 2020: Was Münster wissen muss

Zudem werden bei der Kommunalwahl 2020 in Münster auch die Bezirksvertreter gewählt. Diese Lokalpolitiker verwalten die Stadtbezirke. Münster hat zehn. Der Termin für alle drei Wahlen ist der 13. September. Sollte keiner der OB-Bewerbern im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen, wird für den 27. September eine Stichwahl angesetzt.

Trotz Coronavirus wird die Kommunalwahl 2020 wie in ganz NRW aller Voraussicht nach an den ursprünglichen Terminen stattfinden. Wie man Briefwahl beantragt, kann jeder Wähler einfach herausfinden. Auf der Wahlbenachrichtigung sind alle notwendigen Informationen für die Kommunalwahl in NRW hinterlegt.

Kommunalwahl Münster 2020: Wie sieht die Stadtpolitik im Rest von NRW aus?

