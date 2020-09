Stimmzettel für die Kommunalwahl 2020 in NRW: Wie füllt man sie aus und wer bekommt wie viele?

Bei der Kommunalwahl 2020 in NRW bekommen die Wähler mehrere Stimmzettel. Die Anzahl hängt vom Wohnort ab, wobei das Ausfüllen einem klaren Muster folgt.

Düsseldorf - Am 13. September findet die Kommunalwahl 2020 in NRW statt. Die Wähler können über verschiedene politische Ämter entscheiden, aber nicht jeder Wähler erhält die gleiche Anzahl von Stimmzetteln.

Kommunalwahl 2020 in NRW: Wie viele Stimmzettel gibt es?

Die Anzahl der Stimmzettel unterscheidet sich je nach Wohnort. Jeder Wähler erhält bei der Kommunalwahl in NRW einen Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl in der eigenen Stadt oder Gemeinde. Auch über den örtlichen Gemeinderat oder Stadtrat darf jeder Wahlberechtigte am Wahltag entscheiden. Darüber hinaus gibt es deutlichere Unterschiede zwischen Stadt und Land.

Wer als Wahlberechtigter außerhalb kreisfreier Städte wohnt, darf den Landrat und auch den Kreistag wählen. Hierfür gibt es zwei getrennte Stimmzettel. In den Städten gibt es stattdessen die Wahl der Bezirksvertretungen. Wer schließlich im Ruhrgebiet wohnt, genau gesagt im Gebiet des Regionalverbands Ruhr, darf auf einem weiteren Wahlzettel noch für die Vertreter im Ruhrparlament abstimmen. Es gibt also am Wahltag bis zu fünf Stimmzettel.

Teils verraten Umfragen vor der NRW-Kommunalwahl schon, wie die Stimmung unter den Wählern einzelner Städte aussieht. Vereinzelt können die Wähler auch eine Art Wahl-O-Mat für die Kommunalwahl in NRW befragen, bevor sie eine Entscheidung fällen - allerdings nur in wenigen Städten.

Wie muss man den Stimmzettel für die Kommunalwahl ausfüllen?

Eines ist bei allen Wahlen gleich: Der Wähler hat auf jedem Stimmzettel für die Kommunalwahl in NRW genau eine Stimme. Es muss klar erkennbar sein, für welchen Wahlvorschlag die Stimme abgegeben wurde. Neben jedem Wahlvorschlag gibt es ein Feld, in dem der Wähler sein Kreuz setzen kann. Daran ändert sich auch nichts, wenn ein Wähler per Briefwahl seine Stimme abgibt. Er füllt immer die gleichen Wahlzettel aus. Die Briefwahl soll übrigens nicht verpflichtend sein, denn der Ablauf der Kommunalwahl in Corona-Zeiten wurde nicht wesentlich verändert.

Muster für Stimmzettel bei der Kommunalwahl 2020 in NRW

Bei den Wahlen der Bürgermeister und Landräte ist alles am einfachsten. Die Kandidaten werden untereinander aufgelistet, neben einem der Namen darf der Wähler ein Kreuz machen. Auf Ebene der Stadt bzw. Gemeinden werden auch Kandidaten aufgeführt, in diesem Fall sind es aber die Wahlbezirksbewerber. Sie werden in Verbindung mit der sogenannte „Reserveliste der Partei“ genannt. Der Wähler gibt sein Kreuz also einem Kandidaten in Verbindung mit dessen Partei. Etwas anders sieht dann wiederum der Stimmzettel bei den Bezirksvertretungen in den Städten aus. Hier werden direkt die Listen der Parteien zur Wahl gestellt. Auch bei der Wahl des Ruhrparlaments kreuzt der Wähler eine solche Liste an.

Einige Muster der Stimmzettel hat vor der Wahl beispielsweise die Stadt Duisburg zur Verfügung gestellt. Hier gelangen Sie zur Ansicht der Muster:

Stimmzettel für den Gemeinderat/Kreistag

Stimmzettel für die Bezirksvertretung

Stimmzettel für das Ruhrparlament

Kommunalwahl 2020 in NRW: Wann ist ein Stimmzettel ungültig?

Ein Stimmzettel wird auch bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen immer dann ungültig, wenn ein Wähler zu viele Kreuze darauf macht. Mehr als ein Kreuz pro Stimmzettel ist nicht gestattet. Außerdem muss klar erkennbar sein, welcher Wahlvorschlag auf dem Stimmzettel markiert wurde. Falls das Kreuz an einer unklaren Stelle positioniert wurde, muss die Stimme bei der Auszählung aussortiert werden. Ungültig ist zum Beispiel auch jeder Stimmzettel, auf dem der Wähler seinen Namen einträgt.

Für den Wähler bedeutet das kurz zusammengefasst: Grundsätzlich sollte Sie außer dem Kreuz keine weitere Beschriftung vornehmen. Nutzen Sie für Ihr Kreuz die Spalte, die dafür auf dem Stimmzettel vorgesehen ist.

Wo Sie ihr Wahllokal finden, erfahren Sie immer auf der Wahlbenachrichtigung zur NRW-Wahl. Auch für den Antrag auf Briefwahl finden Sie dort jederzeit die wichtigsten Informationen.

Wer steht auf dem Stimmzettel? Überblick für die größten Städte

