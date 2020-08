Kommunalwahl 2020 in NRW: Laut Umfrage ist ein spannender Wahltag im Ruhrgebiet zu erwarten

Für die Kommunalwahl in NRW gibt es noch nicht viele Umfragen. Erste Zahlen lassen aber vermuten, dass es in einer der größten Städte knapp zugeht.

Vor der Kommunalwahl 2020 in NRW fassen wir für Sie die Umfragen zusammen.

In den Wochen vor der Wahl sind Prognosen aus vielen größeren Städten zu erwarten.

Wir zeigen Ihnen außerdem alle wichtigen Termine für die NRW-Kommunalwahl.

München - Die Kommunalwahl in NRW findet erst am 13. September 2020 statt. Trotzdem sind bereits im Vorfeld einige Umfragen zu erwarten, mit denen das Rennen um das Rathaus beleuchtet wird. An dieser Stelle fassen wir für sie die jeweils neuesten Umfragen für verschiedene Städte zusammen. Insgesamt 30 Großstädte gibt es in Nordrhein-Westfalen, von denen Köln die größte ist. Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen auch weitere Großstädte wie Düsseldorf und Essen. Merkur.de berichtet für Sie auch über die politische Ausgangslage vor den Wahlen in Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Bonn und Münster.

Erste Umfrage zur Kommunalwahl 2020 in Dortmund

Der größten Stadt des Ruhrgebiets steht wohl eine spannende Kommunalwahl bevor. Das zeigt eine repräsentative Umfrage aus dem Mai 2020, die das Institut Forsa im Auftrag von Ruhr Nachrichten und Radio 91.2 durchgeführt hat. Demnach hat in Dortmund kein Kandidat auch nur annähernd die absolute Mehrheit der Wähler hinter sich. Ullrich Sierau tritt als Oberbürgermeister ab, sein Parteifreund Thomas Westphal (SPD) liegt mit 35 Prozent an der Spitze der Umfrage. Der wichtigste Herausforderer Andreas Hollstein (CDU) kommt nur auf 31 Prozent der Stimmen und damit auf den zweiten Platz. Die Grünen-Kandidatin Daniela Schneckenburger käme laut dieser Umfrage zur Kommunalwahl auf 20 Prozent der Stimmen.

Bei der Stadtratswahl rücken die beiden Parteien in Dortmund auch dichter zusammen. Die SPD rutscht laut der Forsa-Prognose auf 30 Prozent ab (zuvor 38,2 Prozent), während die CDU bei 28 Prozent liegt. Die Grünen holen 22 Prozent, Die Linke mit 7 Prozent, die AfD 5 Prozent und die FDP 4 Prozent.

Eil: Oberbürgermeister Ullrich Sierau tritt bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr für das Amt an

📷: C. Kaya pic.twitter.com/Naw6pppke6 — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) September 8, 2019

Wo gibt es Umfragen zur Kommunalwahl 2020 in NRW?

Im Gegensatz zu Wahlen auf Bundes- und Landesebene müssen Umfragen für Kommunalwahlen immer auf einer wesentlich kleineren Ebene durchgeführt werden. Ein einheitliches Wahlergebnis gibt es schließlich nicht für das ganze Bundesland, sondern immer nur für die einzelnen Wahlen in Gemeinden oder Landkreisen, wo die Wähler auch ihre Stimmzettel abgeben. Zumeist ist mit klareren Prognosen für die Großstädte zu rechnen, von denen es in Nordrhein-Westfalen besonders viele gibt. Die Chance auf konkrete Umfragewerte vor der Kommunalwahl ist in NRW deshalb recht hoch.