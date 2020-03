Kommunalwahl 2020: So werden die Wahlhelfer auf ihren Einsatz vorbereitet

Mehr als eine Million Bayern sind am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme bei der Kommunalwahl abzugeben. Für den reibungslosen Ablauf braucht es viele freiwillige Helfer.

Am 15. März findet die Kommunalwahl in Bayern statt.

statt. Zur Durchführung werden 14.000 ehrenamtliche Helfer benötigt.

benötigt. Diese bekommen vor dem großen Tag eine intensive Schulung.

München - Eine Menschengruppe versammelt sich im Raum 3.5 des Akademie-Zen­­trums Didact in der Elsenheimerstraße 31. Die erste Herausforderung des Morgens ist schon geschafft: den richtigen Raum für die Wahlhelferschulung finden. Denn allein an diesem Vormittag finden zeitgleich mehrere Kurse für die ehrenamtlichen Helfer der Kommunalwahl statt. Es handelt sich um „die Königsdisziplin der Wahlen“, wie Schulungsleiter Harald Schmailzl erklärt. Denn in München gehen am 15. März genau genommen sogar 27 Wahlen über die Bühne: die OB- und Stadtrats-Wahl sowie natürlich auch die der 25 Bezirksausschüsse. Das bedeutet: bis zu 80 Kreuzchen auf nur einem Stimmzettel - die wollen korrekt ausgezählt werden.

Um die Fehlerquote zu verringern, hat der Stadtrat seit der Bundestagswahl 2013 eine intensivere Schulung vorab und technische Unterstützung für die Wahlhelfer eingeführt. Insgesamt 14.000 Freiwillige stehen in den Wahllokalen und im Briefwahlzentrum bereit. Ohne sie wäre eine Abstimmung nicht möglich.

Kommunalwahl 2020: Helfer werden vier Stunden lang geschult

In Gruppen von zwölf Personen für Wahlvorsteher und Schriftführer sowie bis zu 50 für Beisteher finden die Schulungen statt - ganze vier Stunden lang mit einem Theorie- und Praxisteil. Und das ist auch nötig: „Es geht uns da­rum, den Helfern die Unsicherheit zu nehmen. Wir bereiten sie auf alle Eventualitäten vor“, so Schmailzl.

Die sogenannten Wahlvorstände setzen sich aus Teams von neun Personen zusammen, die den Bürgern am Sonntag in zwei Schichten von 8 bis 18 Uhr dabei helfen, ihr demokratisches Recht auszuüben. Der Wahlvorsteher leitet das Gremium und sorgt dafür, dass auch alles ordnungsgemäß abläuft. Der Schriftführer verwaltet tagsüber das Wählerverzeichnis. Bei der Auszählung verfasst er dann die Niederschrift der abgegebenen Stimmen mit Hilfe des Wahlkoffers, in dem sich Laptop und Drucker befinden.

Kommunalwahl 2020: Auszählung am Sonntagabend und am Montag

Neben Wahlvorstehern, Schriftführern und ihren jeweiligen Stellvertretern gehören auch fünf Beisitzer zum Wahlvorstand. Aufbauen, Wahlberechtigungen prüfen, Stimmzettel verteilen, Fragen beantworten - das sind ihre Aufgaben. Am Sonntagabend und am Montag wird ausgezählt. Sollte es am 29. März zu einer OB-Stichwahl kommen, wiederholt sich das Procedere.

Zu unserem Glück engagieren sich die Münchner Bürger tatkräftig. „Bei den Ehrenamtlichen ist immer querbeet alles dabei. Von Rentnern bis Studenten, männlich, weiblich - es ist sehr ausgeglichen!“, erzählt Harald Schmailzl. Auch eine Vergütung gibt es für die Wahlhelfer. Sie liegt zwischen 130 und 180 Euro. Was jedoch wohl kaum der Grund ist, warum sich schon vier Wochen vor der Wahl mehr als die benötigten 14.000 Freiwilligen für die Kommunalwahl gemeldet haben.

Kommunalwahl 2020: Saubere Hände in Corona-Zeiten extrem wichtig

Diese Frage bewegt viele: Wie werden Wähler und Helfer in den Wahllokalen geschützt? Aus Sicht des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ist eine Desinfektion von Wahllokalen nicht sinnvoll. Denn: Wähler und Wahlhelfer seien in vielen Situationen des Lebens im Kontakt mit Gegenständen, die andere angefasst haben. Eine punktuelle Desinfektion könne laut LGL „keinen erhöhten Schutz bieten“.

Wer möchte, kann zum Wählen einen eigenen Stift verwenden. In allen Wahllokalen soll eine Möglichkeit zur Handreinigung geboten werden. Händewaschen mit Seife diene dazu, die Gefahr einer Verbreitung von Infektionserregern zu reduzieren, so das LGL.

