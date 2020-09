Kommunalwahl 2020 in Wuppertal: Kandidaten, Parteien, Termine - die wichtigsten Fakten

Bei der Kommunalwahl 2020 in NRW werden auch in Wuppertal die Weichen für die Stadtpolitik gestellt.

werden auch in die Weichen für die Stadtpolitik gestellt. Die für ihre Schwebebahn über NRW hinaus bekannte Großstadt füllt am 13. September drei Stimmzettel aus.

über NRW hinaus bekannte Großstadt füllt am drei aus. Gewählt werden Oberbürgermeister, Stadtrat und Bezirksvertreter der kommenden Amtsperiode.

Wuppertal - Lenkt ab 2020 ein Sozialdemokrat oder Christsozialer die Stadtpolitik in Wuppertal? Die vergangene Entscheidung 2015 für den Posten des Oberbürgermeisters (OB) fiel in der nordrhein-westfälischen Stadt in einer Stichwahl. Gut 60 Prozent stimmten für Andreas Mucke (SPD), und gut 40 Prozent der Stimmen gingen an den damaligen Amtsinhaber Peter Jung (CDU), der noch am Wahlabend seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik verkündete. Halten die NRW-Wahlen 2020 ein ähnliches Szenario bereit?

OB-Wahl 2020 in Wuppertal: Wer sind die Kandidaten?

Der gebürtige Wuppertaler Mucke hat schon in der Mitte seiner laufenden Amtszeit erklärt, erneut zur Wahl antreten zu wollen. Sein wichtigster Herausforderer dürfte Uwe Schneidewind (Grüne, wird aber auch von der CDU unterstützt) sein, doch es gibt noch weitere Kandidaten.

Die komplette Liste der OB-Kandidaten bei der Kommunalwahl in Wuppertal umfasst sieben Namen. Wer sind also die Konkurrenten von Wuppertal-OB Mucke im September? Hier der Überblick:

Andreas Mucke (SPD)

Uwe Schneidewind (Grüne)

Bernhard Sander (Die Linke)

Marcel Hafke (FDP)

Henrik Dahlmann (WfW/FW)

Mira Lehner (Die Partei)

Panagiotis Paschalis (Einzelbewerber)

Wuppertal und die Kommunalwahl 2020: Schwebebahn als klassisches Wahlkampfthema

Nicht nur für Mucke, der seit 1982 in der SPD ist, dürfte die Wuppertaler Schwebebahn ein Wahlkampfthema sein. Aktuell steht das Wahrzeichen und „Nahverkehrs-Rückgrat" der Stadt still.

Die Interessengemeinschaft Schwebebahn-Museum Wuppertal plädiert seit Langem für ein Museum für die Hochseilbahn.

Der Stadtrat nach der letzten Kommunalwahl in Wuppertal 2014

Nicht nur die vergangene OB-Stichwahl zwischen SPD und CDU ging knapp aus. In Wuppertal sind deren Fraktionen im Stadtrat mit je 19 Sitzen gleich stark. Aber auch die Grünen sind mit 11 Mandaten präsent. So setzt sich der Stadtrat Wuppertal vor der Kommunalwahl 2020 zusammen:

Partei Sitze SPD 19 CDU 19 Grüne 11 Die Linke 5 PRO NRW 4 FDP 6 Freie Wähler 3

Alle eben aufgelisteten Parteien und Wahlgruppierungen dürfen 2020 erneut antreten. Bislang nicht im Rat vertretene beziehungsweise neue Wahlvorschläge wurden vorab vom Wahlausschuss geprüft. Bis dahin mussten die Kandidierenden eine bestimmte Anzahl an Bürger-Unterschriften vorlegen.

Wer das geschafft hat, kommt auf einen der drei Stimmzettel. Neben denen für die OB- und Stadtratswahl wird es noch einen für die Bezirksvertretungen geben, von denen Wuppertal zehn hat.

Kommunalwahl NRW in Wuppertal: Diese Parteien und Listen stehen zur Wahl

Volksparteien oder Außenseiter? Wenn die Kommunalwahl 2020 in Wuppertal zum Urnengang bittet, haben die Wähler wie gewohnt je nach Stimmkreis unterschiedliche Fraktionen zur Auswahl. Welche Parteien und Listen bei der kommunalen Abstimmung in Duisburg 2020 auf den Wahlzetteln stehen? Bündnisse, die bereits im Stadtrat oder einer Bezirksvertretung sind, oder einen Abgeordneten im Bundestag/Landtag haben, dürfen automatisch erneut antreten.

Übrige Wahlgruppierungen mussten genügend Unterschriften sammeln und so zeigen, dass sie für Wähler interessant sind. Wer die festgelegte Mindestanzahl erreicht hat, ist nun schließlich im Rennen. Diese Parteien stellen jeweils eine Liste für den Stadtrat:

SPD

CDU

Bündnis 90/Die Grünen

Die Linke

FDP

WfW/FW

AfD

PRO Wuppertal

Die Partei

Tierschutzpartei

Kommunalwahl NRW 2020: Was sagen die Umfragen?

Kommunalwahl in NRW trotz Corona: Das müssen Sie wissen - Talomat startet am 23. August

Trotz der Corona-Pandemie, die in NRW im Kölner Karneval ihren bekannten Anfang nahm, dürfte die Kommunalwahl 2020 wie üblich stattfinden. Die Termine werden, laut aktuellem Plan, eingehalten. Wegen des Coronavirus dürften sich diesmal jedoch mehr Wuppertaler als sonst für die Briefwahl entscheiden. Unter anderem in der Wahlbenachrichtigung steht, wie diese funktioniert.

Überdies wird es auch dieses Mal eine spezielle lokale Ausgabe des „Wahl-O-Mat“ geben. Das Online-Tool hilft anhand eines umfangreichen Fragebogens, sich Klarheit über individuelle Parteipräferenzen zu verschaffen. Für die rund 350.000 Einwohner zählende Stadt wird am 23. August 2020 der „Talomat" freigeschaltet und ist ab diesem Datum für alle Bürger und Bürgerinnen hier erreichbar.

Kommunalwahl Wuppertal 2020: Wie ist die Ausgangslage anderswo in NRW?

