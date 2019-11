Aus Angst vor Anfeindungen? AfD beklagt Kandidaten-Mangel für Kommunalwahl in Bayern

Mich wundert es wirklich nicht, dass hier Menschen nicht öffentlich für die Afd kandidieren wollen. Denn Fakt ist, dass hier systematisch die Inhaber von Veranstaltungsräumen einschüchtert werden, wenn sie Räume der Afd zu Verfügung stellen wollen. Der DGB öffentlich dazu aufruft hier Afd Sympathisanen zu denunzieren. Ja sogar Familien von Afd Mitgliedern in Sippenhaft genommen werden, wie zb in Göttingen. Die Produkte der Spreewalder Hirsemühler aus dem Sortiment genommen werden, nur weil der Besitzer Afd Mitglied ist. Ich habe hier noch keine AfD Veranstaltung erlebt, die nicht unter massiven Polizeischutz stattfinden musste. Erinnert mich an die Zustände, wie vor 80 Jahren. Hier fühlen sich die Linksextemisten sogar noch legitimiert, wenn nach einem Attentat auf Afd Abgeordnete aus den Reihen der CDU so Kommentare kommen: "Dies waren kreative Bunte." Hier fehlen einem echt die Worte. Hier sollte doch jeder wahre Demokrat jegliche Gewalt gegen Andersdenkende verurteilen. Leider ist dies nicht der Fall. Sehe ich auch an einigen Kommentatoren hier im Forum, die sich über solche Dinge noch lustig machen. Denn hier werden genau die Methoden angewandt, derer dieselben vorgeben diese zu bekämpfen!

Bereits am 16.05.2016 berichtete die FAZ anhand von Beispielen sehr eindrucksvoll über die Gewalt der Antifa gegen AfD-Mitglieder, die u.a. auch deren Privatsphäre betrifft, vor Morddrohungen nicht zurückschreckt oder deren existenzielle Basis vernichten will - Fazit: Auch die AfD hat ein Recht, als demokratische Partei ungehindert agieren zu können. Dabei müsste Gewalt in der politischen Auseinandersetzung ausnahmslos geächtet werden. Doch wenn es gegen rechts geht, gelten andere Maßstäbe. Die Gewalt gegen AfD-Mitglieder durch Linksextreme hat erschreckende Ausmaße angenommen. Doch eine öffentliche Debatte darüber findet nicht statt. (Artikel: "Gewalt gegen Afd-Mitglieder: Wenn es gegen rechts geht, gelten andere Maßstäbe")

An diesem Fazit hat sich m.E. auch nach mehr als drei Jahren nichts geändert, auch in Bayern nicht. Die Ängste und Bedenken der AfD-Mitglieder nicht nur anlässlich o.g. Kandidatur sind für mich folglich nachvollziehbar. Es ist m.E. mehr als überfällig, dem Linksextremismus in Bayern/Deutschland die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen, wie dem Rechtsextremismus und mit analogen Maßnahmen sowie gleicher Härte zu bekämpfen, denn Extremismus bleibt immer Extremismus - egal,welchen ideologischen Ursprungs!