Kommunalwahl 2020 in Bayern: Was macht ein Bürgermeister?

Am 15. März 2020 entscheidet die Kommunalwahl in Bayern über die neuen Bürgermeister. Welche Kompetenzen und welche Pflichten hat man in diesem Amt?

Am 15. März 2020 sind Kommunalwahlen in Bayern.

sind Kommunalwahlen in Bayern. Dabei werden auch die Bürgermeister für eine neue Amtszeit gewählt.

für eine neue Amtszeit gewählt. Wir erklären, welche vielfältigen Aufgaben das Amt mit sich bringt.

München - Das Amt des Bürgermeisters gibt es in Deutschland seit dem 13. Jahrhundert. In Bayern wird er in direkter Personenwahl bestimmt. Er soll natürlich die Bürger repräsentieren, hat aber auch zahlreiche verwaltungstechnische Aufträge. Der Erste Bürgermeister ist Beamter der Gemeinde. In kreisfreien Gemeinden, großen Kreisstädten und kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern ist er das immer berufsmäßig. In kleineren Gemeinden auch; in Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern geht man von Ehrenamtlichkeit aus. (der Gemeinderat kann es aber auch anders beschließen).

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Welche Aufgaben hat der Bürgermeister?

Er ist Vorsitzender des Stadtrats beziehungsweise Gemeinderats.

beziehungsweise Gemeinderats. Er bereitet die Stadtrats-Beschlüsse vor.

Er ist für die Umsetzung der Beschlüsse verantwortlich (unter Kontrolle des Stadtrats).

Er ist gesetzlicher Vertreter einer Stadt beziehungsweise Gemeinde.

beziehungsweise Gemeinde. Er ist Leiter der Stadtverwaltung, also der Dienstvorgesetzte der Mitarbeiter der Stadt. Der Bürgermeister vertritt gemeinsam mit dem Rat die Bürgerschaft der Gemeinde, vertritt und repräsentiert den Gemeinderat.

Die konkreten Aufgaben eines Bürgermeisters bestimmt die jeweilige Gemeindeordnung - die Aufgaben, die sie definiert, hängt von ihrer Größe und Verwaltungskraft ab. Als Leiter der Gemeindeverwaltung ist der Bürgermeister in vollem Umfang eigenverantwortlich und entscheidet über ihre innere Organisation. Der Bürgermeister hat den Stadtrat in allen wichtigen Angelegenheiten zu informieren. Der Erste Bürgermeister ist befugt, statt und ohne Gemeinderat dringliche Anordnungen zu machen. Er oder sie hat das Recht, Beschlüssen des Stadtrats zu widersprechen, die seiner Meinung nach das „Wohl der Gemeinde“ gefährden - wenn ein Beschluss geltendes Recht verletzt, besteht sogar Widerspruchspflicht.

Was passiert, wenn der Bürgermeister abwesend ist? In Sachen Repräsentation vertritt ihn dann der stellvertretende Bürgermeister. Als Leiter der Stadtverwaltung vertritt ihn der Kämmerer.

Wer darf bei der Kommunalwahl in Bayern als Bürgermeister kandidieren?

Ehrenamtliche Bürgermeister müssen mindestens 18 Jahre alt sein und sich gewöhnlich im Wahlkreis aufhalten. Bei hauptamtlichen Bürgermeistern kommt eine Alters-Obergrenze dazu. Sie dürfen zum Amsantritt maximal 67 Jahre alt sein. Dafür brauchen sie vorher keinen Aufenthalt im Wahlkreis. Somit kann sich beispielsweise auch ein Regensburger als Bürgermeisterkandidat in Nürnberg aufstellen lassen.

Bürgermeisterwahl in Bayern: Wie sieht der Bürgermeister-Alltag aus?

Die Anforderungen an ihren Bürgermeister sind teils von der Stadt beziehungsweise Gemeinde abhängig. Vielfach kann der Amtsinhaber in einer Stadt aber mit einer Arbeitswoche von weit mehr als 40 Stunden rechnen. Er kümmert sich um die Angelegenheiten der Stadtverwaltung und pflegt regelmäßig Kontakte zu Investoren und Wirtschaftsvertretern. Der Bürgermeister repräsentiert seine Stadt außerdem bei zahlreichen öffentlichen Terminen - auch am Wochenende. Hinzu kommen natürlich noch diverse politischen Aufgaben. Stellvertretende Bürgermeister können ihm einen Teil der Arbeit abnehmen.





