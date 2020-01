Kommunalwahl Bayern 2020: Wann gibt es das Ergebnis?

Wann steht das Ergebnis bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern fest? Wie ist die Reihenfolge der Auszählung am 15. März? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die nächsten Kommunalwahlen in Bayern finden am Sonntag, 15. März 2020 statt.

Bei den Kommunalwahlen Bayern 2020 ist mit manchen vorläufigen Ergebnissen früher zu rechnen als mit anderen. Die Stimmzettel werden am Wahlabend nach einer gesetzlich vorgeschriebenen Reihenfolge ausgezählt.

Die Größe einer Gemeinde oder Stadt wirkt sich natürlich auch auf die Schnelligkeit der Auszählung aus. Wo mehr Menschen leben und wählen, dauert es am Wahlabend länger, in kleineren Gemeinden stehen die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl aber schon gegen 18.30 Uhr fest.

Manche Gemeinden machen die Zwischenstände publik, die Tendenzen der Wahl zeigen. Wichtig: Bei den Ergebnissen vom Wahlabend selbst handelt es sich um vorläufige Ergebnisse. Das endgültige Wahlergebnis wird von jeder Gemeinde, Stadt und jedem Landkreis in den Tagen nach der Kommunalwahl 2020 festgestellt.

Bayerische Kommunalwahlen: In welcher Reihenfolge wird ausgezählt?

Ausgezählt wird bei bayerischen Kommunalwahlen in dieser Abfolge: Zuerst geht es um die Bürgermeister, dann die Landräte, anschließend um die Gemeinderäte und zum Schluss um die Kreistage. In München kommen noch die Bezirksausschüsse hinzu. In diesem Fall soll es sogar bis Freitag, 20. März 2020, dauern, bis ein Endergebnis vorliegt. Denn: Die Auszählung der 25 Münchner Stadtbezirke steht als Letztes auf der Reihe.

Wie wird bei den bayrischen Kommunalwahlen das Ergebnis ermittelt?

Je nach nachdem, wie groß eine Gemeinde ist, werden die Zahlen erst am Folgetag ausgewertet. Die Wahlen zum Gemeinderat und zum Stadtrat werden meist aber noch am Wahlabend ausgezählt und veröffentlicht.

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern wird außerdem anders ausgezählt als bislang: Anfang 2018 einigten sich alle Fraktionen im Innenausschuss des damaligen Landtags auf das Verfahren Sainte-Laguë/Schepers, das seit 2008 bei der Bundestagswahl gilt.

Bayerische Kommunalwahlen: Wo erfahre ich die vorläufigen Ergebnisse?

Der Wahlleiter verkündet die vorläufigen Wahlergebnisse - er ist verpflichtet, schon vor der Wahl publik zu machen, wo sich Kandidaten und Wähler über den Ausgang der Wahl informieren können. Meist wird das Wahlergebnis auf der entsprechenden Webseite für den Wahlkreis bekannt gegeben.

Vielerorts wird es aber noch nicht digital, sondern analog, etwa durch einen durch Aushang am Rathaus (Gemeinderatswahlen) oder einen Aushang am Landratsamt (Landkreiswahlen) verkündet.

Kommunalwahl Bayern 2020; Welche Aufgaben hat der Landrat

Kommunalwahl Bayern 2020: Was gibt es das endgültige Ergebnis?

Das endgültige Wahlergebnis beschließt der zuständige Wahlausschuss von Gemeinde, Stadt oder Landkreis, der die Wahl vorbereitet und durchführt, aus und gibt es bekannt - in den Tagen nach der Wahl.

Dieser Beschluss fällt in öffentlicher Sitzung. Die Sitzungstermine variieren je nach Stadt oder Gemeinde - werden aber bekannt gemacht. Ebenso die Endergebnisse der Wahl.

