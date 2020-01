Kommunalwahl Bayern 2020: Was macht der Landrat? Wie wird er gewählt?

Der Landrat vertritt den Landkreis nach außen - er hat eine Doppelfunktion. Das Wichtigste zu diesem Amt und der Landratswahl in Kürze.

Am 15. März 2020 ist die Kommunalwahl 2020 in Bayern.

ist die Kommunalwahl 2020 in Bayern. Dabei werden auch die Landräte gewählt, die jeweils an der Spitze eines Landkreises stehen.

gewählt, die jeweils an der Spitze eines Landkreises stehen. Als Landrat in Bayern hat man eine Doppelfunktion.

München - Der Landrat steht an der Spitze seines Landkreises und wird in Bayern von der Bevölkerung unmittelbar gewählt. Dabei hat er oder sie eine Doppelfunktion: Als Chef der Kreisverwaltung und Leiter des staatlichen Teils des Landratsamts (auch: „untere staatliche Verwaltungsbehörde“). Ein paar Beispiele für staatliche Aufgaben, die ein Landrat in dieser Funktion ausführt:

Rechtsaufsicht über kreiseigene Gemeinden

Kraftfahrzeugzulassungen

Erteilung von Baugenehmigungen

Dabei unterliegt er der Dienstaufsicht des Regierungspräsidenten. Zugleich ist der Landrat als Wahlbeamter auch Behördenleiter der Kreisverwaltung - die heißt in vielen Bundesländern übrigens ebenfalls „Landrat“. In Bayern wird aber der Begriff Landratsamt verwendet.

Landräte in Bayern: Welche Aufgaben gibt es in diesem Amt?

Die Bürger erwarten von ihrem Landrat, dass er oder sie im Kreis präsent ist, das heißt:

zu wichtigen Veranstaltungen kommt

Schirmherrschaften übernimmt

Außerdem ist ein Landrat unter anderem zuständig für:

das Tagesgeschäft in der Kreisverwaltung

die Leitlinien der kommunalen Entwicklung zu entwerfen

zu entwerfen für jedes Haushaltsjahr eine Satzung aufzustellen

Über die Züge der kommunalen Entwicklung entscheiden dann zwar die Kreisrats-Mitlieder, aber der Landrat bringt die Leitlinien in den Kreistag ein. Das Amt des Landrats verspricht somit viel politische Handlungsfreiheit. Ein Bürgerentscheid zum Beispiel darf es nicht zu Angelegenheiten geben, die per Gesetz dem Landrat obliegen.

Der Landrat beruft den Kreistag binnen vier Wochen nach der Wahl ein. In dringenden Fällen kann er ihn auch zu außerordentlichen Sitzungen einberufen. Er oder sie ist außerdem befugt, alleine dringliche Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare Geschäfte zu besorgen. Der Landkreis erhebt Abgaben und hat seine Wirtschaft umsichtig zu planen - Kredite darf er nur aufnehmen, wenn anderes wirtschaftlich unsinnig wäre.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Wer darf zur Landratswahl antreten?

Als Kreisrat bzw. Landrat darf kandidieren, wer

mindestens 18 Jahre alt ist

EU-Bürger ist (bei Landräten ist die deutsche Staatsangehörigkeit erforderlich)

seit mindestens drei Monaten seinen Aufenthalt im Wahlkreis hat (meist meint das den Wohnsitz)

Wichtig: Jeder angehende Kreisrat muss von einer Partei oder Wählergruppe vorgeschlagen werden, die ihn als Kandidat aufstellt. Bei der Kandidatur zum Landrat gibt es noch eine Einschränkung: Es kann nur gewählt werden, wer zu Amtsbeginn nicht älter als 67 Jahre ist.

+ So funktionieren die Gemeinde- und Kreisparlamente in Bayern © Münchner Merkur

Bei der Wahl zum Landrat ist eine absolute Mehrheit erforderlich. Erhält kein Kandidat diese Mehrheit, kommt es zur Stichwahl der beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmenanteilen. Auch hier gelten wieder dieselben Regeln.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Unser „Spickzettel“ fürs Wahllokal





+ Spickzettel Kommunalwahl Bayern 2020 © Münchner Merkur

Für den Wahltag empfehlen wir Ihnen unseren Spickzettel für die Kommunalwahl Bayern 2020 als Pdf zum Download und Ausdrucken.

Alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern gibt es ab Sonntag, 15. März 2020, bei Merkur.de. Bereits im Vorfeld finden Sie bei uns eine ausführliche Berichterstattung über Kandidaten, Listen und alle aktuellen Entwicklungen.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

frs

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Armin Weigel