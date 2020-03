Kommunalwahl in Bayern: Linke präsent wie nie zuvor

In weniger als zwei Wochen finden in Bayern Kommunalwahlen statt. Besonders interessant: Es gibt mehr Linken-Bewerber als je zuvor.

Die bayerischen Kommunalwahlen am 15. März stehen unmittelbar bevor.

stehen unmittelbar bevor. Besonders auffällig: Die Linken-Partei ist bei der diesjährigen Wahl in Bayern so präsent wie nie zuvor .

ist bei der diesjährigen Wahl in Bayern . Alle aktuellen Entwicklungen zur bayerischen Kommunalwahl lesen Sie in diesem News-Ticker.

Update vom 5. März 2020: Im Vorfeld der bayerischen Kommunalwahlen treten am Donnerstagabend die drei aussichtsreichen Kandidaten für das Amt des Münchner Oberbürgermeisters in einem spannenden Rede-Duell gegeneinander an. Was sich Dieter Reiter (SPD), Katrin Habenschaden (Grüne) und Kristina Frank (CSU) bei der vom Münchner Merkur veranstalteten Wahl-Arena auf der Bühne zu sagen haben, sehen Sie heute Abend ab 19 Uhr auch im Live-Stream bei Merkur.de*.

Erstmeldung vom 4. März 2020:

München - Am 15. März finden in Bayern die Kommunalwahlen statt. Dann werden in den meisten Städten, Gemeinden und Landkreisen des Freistaats Landräte, Bürgermeister und Gemeinde- beziehungsweise Stadträte für die nächsten sechs Jahre gewählt.

Kommunalwahl in Bayern: Am 29. März wird die Stichwahl stattfinden

Wegen der Vielzahl an Bürgermeister-Kandidaten ist es eher unwahrscheinlich, dass direkt im ersten Wahldurchgang ein Anwärter die benötigte absolute Mehrheit bekommt. Deshalb ist zwei Wochen später, am 29. März, eine Stichwahl geplant. Insgesamt werden in Bayern rund 39.500 Mandatsträger bestimmt. Und obwohl das Coronavirus auch im Freistaat Thema Nummer eins ist und deshalb schon einige Großereignisse abgesagt wurden, soll die Kommunalwahl nach aktuellem Stand wie geplant abgehalten werden. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat wegen der neuartigen Lungenkrankheit dennoch einen Krisenstab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen. Darüber informierte die Stadt München auch bei Twitter.

#Coronavirus OB Reiter hat einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen: „Ich will sicher stellen, dass wir in #München bestens vorbereitet sind und die Bürgerinnen und Bürger auch fortlaufend über die aktuelle Situation informieren können.“ — Stadt München (@StadtMuenchen) February 28, 2020

Und auch ganz unabhängig vom Coronavirus wird die Kommunalwahl in der bayerischen Landeshauptstadt mit Spannung erwartet. Zwar liegt der amtierende Oberbürgermeister Dieter Reiter* laut einer Umfrage vom Montag vorne, doch er wird möglicherweise in die Stichwahl müssen. 49 Prozent der Befragten würden derzeit für den SPD-Kandidaten stimmen, ergab die zu Beginn der Woche von unserer Zeitung exklusiv veröffentlichte Umfrage* über die vielversprechendsten Oberbürgermeister-Kandidaten in München. Doch einen Sieg im ersten Wahlgang würde Reiter damit knapp verpassen. Dafür bräuchte er mehr als 50 Prozent.

Umfragen Kommunalwahl in Bayern: Bei der Münchner OB-Wahl liegt Dieter Reiter (SPD) vorn

Grünen-Kandidatin Katrin Habenschaden* kam bei der Erhebung auf 17 Prozent der Stimmen, Kristina Frank von der CSU* auf 16 Prozent. Die restlichen Prozentanteile verteilen sich auf andere OB-Kandidaten, von denen unter Einbeziehung der drei Favoriten insgesamt 14 zur Wahl in München antreten. Sie werden am 15. März aber vermutlich keine große Rolle spielen.

Interessant ist bei der bayerischen Kommunalwahl auch die Linken-Partei. Denn bei der diesjährigen Wahl bewerben sich mehr Linken-Politiker um Mandate als je zuvor. Vertreter könnten in insgesamt 24 von 25 kreisfreien Städten und 52 von 71 Landkreisen gewählt werden, teilte der Landesverband auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Kommunalwahl in Bayern: Für die Linken treten rund 1800 Personen an

Außerdem sei die Linke in 52 kreisangehörigen Städten und Gemeinden und zehn Bezirksausschüssen wählbar. Und auch in sechs kreisfreien Städten und sechs Landkreisen trete sie im Bündnis mit anderen Parteien an. Auf Linken-Wahllisten würden in Summe rund 1800 Personen antreten. Das Durchschnittsalter liege bei 44 Jahren.

„Erstmals überhaupt wird sich 2020 eine Partei links der SPD in weiten Teilen des Landes verankern. Auch mit einer pessimistischen Zählung können wir mit einer Vervierfachung Linker Mandatsträgerinnen und -träger rechnen. Das ist ein Riesenerfolg“, freute sich Landeschefin Eva Bulling-Schröter. Co-Landeschef Ates Gürpinar sprach über die politischen Schwerpunkte der Partei: Die Linke würde dafür eintreten, die Spaltung in Deutschland aufzuhalten und einen sozial-ökologischen Umbau anzugehen.

Weitere Informationen zur Kommunalwahl in Bayern*, zum Beispiel wer wahlberechtigt ist und wie man die Stimmzettel richtig ausfüllt, lesen Sie auch in unserem Überblicks-Artikel.

dpa,cia

