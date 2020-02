Die Bürger für Grainau bringen sich in Stellung für die Kommunalwahl am 15. März. Sechs der sieben Gemeinderäte der aktuellen Amtsperiode treten wieder an.

Grainau – Vor sechs Jahren ereignete sich ein politischer Erdrutsch im Zugspitzdorf: Aus dem Stand eroberten die Bürger für Grainau (BfG) sieben Sitze im Gemeinderat. Nun stellten sie ihre Liste für die Kommunalwahl am 15. März vor, präsentierten im Saal Waxenstein ihre Positionen und Visionen. Mit einem besonderen Gast: Auch der amtierende Bürgermeister Stephan Märkl (CSU), der damals haarscharf über Christian Andrä siegte, hörte sich die Ideen der Kandidaten an.

Es gibt noch Handlungsbedarf

Andräs Fazit für die erste Amtsperiode: „Wir kommen mit kleinen Schritten besser voran als mit großen Sprüngen.“ Und auch wenn die Struktur des Gemeinderats mit sieben Sitzen für die BfG vieles ermöglicht hätte: „Manches ist nicht optimal gelaufen.“ Die jüngst erfolgte Ablehnung des Gewerbegebiets an der Griesener Straße sei ein „Waterloo“ für Grainau gewesen; an vielen Fronten bestehe noch Handlungsbedarf: „Wir müssen und werden unsere Aufgaben intensiv durchackern und auch mal über den eigenen Schatten springen“, versprach Andrä.

50 Prozent neue Bewerber

Unter den zwölf Kandidaten für den Gemeinderat sind genau 50 Prozent „Neue“: Ilkkan Karatas und Kai-Uwe Deller sind beide der Liebe halber ins Zugspitzdorf gezogen. Der gebürtige Garmisch-Partenkirchner Karatas betonte: „Um Kinder großzuziehen, gibt es keinen schöneren Ort als Grainau. Das soll so bleiben.“ Dafür wollen sich die beiden jungen Familienväter gerne einsetzen. Die Rentner Josef Schregle und Manfred Schröter kamen nach jahrzehntelanger familiärer und beruflicher Verbindung 2015 und 2018 endgültig hierher. BfG-Vorstand Dr. Hannes Vogelmann und Dr. Ulrike Ohlmer sind dagegen mit einem guten Jahrzehnt „Grainau-Erfahrung“ quasi schon alte Hasen. Sechs der sieben Gemeinderäte der aktuellen Amtsperiode wollen ihre vielfältige Expertise erneut „für ein lebens- und liebenswertes Grainau“ einsetzen: Stefan Berkmüller, Christian Raßbichler, Josef Niederstätter, Wolfgang Utz, Michael Wilsch und natürlich Rechtsanwalt Andrä, der sich selbst bescheiden ein „gewisses Faible für Recht“ attestiert, das in der Politik hin und wieder ganz vorteilhaft sei. Nur Robert Grasegger tritt nicht mehr an. „Ich war viermal Gemeinderat, jetzt langt’s“, sagt er.

Erreichbarkeit verbessern

Im Anschluss an die Vorstellung wurden Publikumsfragen zum UNESCO-Weltkulturerbe, den Buspreisen, Fußgängerüberwegen und einem möglichen Anschluss an den MVV diskutiert. Das Zugspitzdorf sei in Sachen öffentliche Verkehrsanbindung „wie ein gallisches Dorf“, formulierte es Karatas mit milder Ironie. Bemerkenswert realistisch die Sicht auf das Problem Tages-Massentourismus: „Wir können uns nicht dagegen wehren, dass Leute bereit sind, drei Stunden im Stau zu stehen“, sagt Josef Niederstätter. Man müsse trotzdem die Erreichbarkeit verbessern, beispielsweise den Bahnhof Untergrainau stärker einbinden.

Um weitere Wähler zu überzeugen, stehen am 10. Februar ein Info-Abend mit Landrat Anton Speer sowie am 7. und 14. März jeweils ein Info-Stand mit Frühschoppen an (Ort wird noch bekannt gegeben).

Die Kandidaten

1.Christian Andrä, 60, Rechtsanwalt; 2. Michael Wilsch, 55, Facharzt für Innere Medizin; 3. Ilkkan Karatas, 32, Angestellter im Öffentlichen Dienst; 4. Christian Raßbichler, 52, Werkzeugmachermeister; 5. Dr. Hannes Vogelmann, 49, Physiker; 6. Kai-Uwe Deller, 36, Personalreferent; 7. Dr. Ulrike Ohlmer, 51, Mathematikerin; 8. Stefan Berkmüller, 61, HNO-Arzt, Anästhesist; 9. Josef Schregle, 69, Diplom-Kaufmann i. R.; 10. Josef Niederstätter, 47, Immobilienverwalter IHK; 11. Manfred Schröter, 71, Bundesbahnbeamter i. R.; 12. Wolfgang Utz, 61, Architekt.

Eva Klaehn

Auch interessant: CSU Grainau hebt Märkl auf den Schild