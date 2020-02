Bürgermeisterwahl 2020 im Landkreis Starnberg: Wahlen und Kandidaten

Die Bürgermeisterwahl 2020 im Landkreis Starnberg wird spannend. Hier finden Sie einen Überblick über Gemeinden und Kandidaten bei der Kommunalwahl.

Landkreis – Am 15. März 2020 sind bei der Kommunalwahl in Bayern auch im Landkreis Starnberg mehr als 100.000 Menschen aufgerufen, den Landrat, die Bürgermeister, die Gemeinderäte sowie – in Starnberg – den Stadtrat zu wählen.Mittlerweile stehen alle Kandidaten fest. Einige Konstellationen bringen gehörig Spannung mit sich.

Starnberg: Mit Patrick Janik (UWG, CSU, SPD, Bürgerliste), Kerstin Täubner-Benicke (Grüne) und Marc Fiedler (FDP) wollen drei Mitbewerber Amtsinhaberin Eva John (Bündnis Mitte Starnberg, BMS) vom Thron stürzen. Als gemeinsamer Kandidat von vier Parteien und Gruppierungen verfügt Janik über eine Unterstützerbasis, wie sie Eva John 2014 zahlenmäßig hatte.

Berg: Ein Dreierbündnis hat in Berg einen gemeinsamen Kandidaten. Bürgergruppe (BG), Einigkeit Unabhängige Wählergemeinschaft (EUW) und SPD schicken Rupert Steigenberger ins Rennen. Weitere Kandidaten sind Elke Link (Quer Unabhängig Heimatverbunden, QUH), Anke Sokolowski (FDP) und Robert Schmid (CSU).

Seefeld: Diese Konstellation dürfte einmalig sein. In Seefeld will Petra Gum (FWG) die Nachfolge ihres Ehemanns Wolfram antreten, der 30 Jahre lang als CSU-Bürgermeister die Geschicke leitete. Für die CSU tritt dagegen Klaus Kögel an. Mit dabei sind auch Johanna Senft (Bürgerverein Seefeld, BVS) und Thomas Zimmermann als Kandidat der Grünen.

Andechs: Nach 25 Jahren als Sprecher des Landkreises wollte sich Stefan Diebl als parteiloser Kandidat um das Bürgermeisteramt bewerben - zog die Kandidatur aber wegen Krankheit zurück. Er wurde unterstützt von CSU und Grünen. Die CSU hat darauf reagiert und Georg Scheitz als Kandidat nominiert. Er tritt am 15. März 2020 gegen Robert Klier (Bürgergruppe) an.

Wörthsee: Amtsinhaberin Christel Muggenthal tritt wieder an – allerdings nicht mehr für ihre Partei, die SPD, sondern als unabhängige Kandidatin. Florian Tyroller (Grüne) und Thomas Ruckdäschel (CSU) sind ebenfalls mit im Rennen.

Gauting: Fünf Bewerber sind in Gauting für die Bürgermeisterwahl vorgeschlagen worden. Vizebürgermeister Dr. Jürgen Sklarek (Miteinander Füreinander, MiFü 82131) tritt gegen Amtsinhaberin Dr. Brigitte Kössinger (CSU) an, dazu kommen Wolfgang Meiler (Bürger in Gauting, BiG), Tarek Luft (MfG und Piratenpartei) sowie der parteilose Hans Wilhelm Knape für die Grünen.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Welche Aufgaben hat der Bürgermeister?

Dießen: Nicht weniger als sieben Kandidaten buhlen um die Gunst der Wähler und um die Nachfolge von Amtsinhaber Herbert Kirsch, der nach 30 Jahren nicht mehr antritt. Es sind Florian Zarbo (FW), Sandra Perzul (Dießener Bürger), Marianne Scharr (parteilos), Hanni Baur (SPD), Volker Bippus (Unabhängige Bürgervereinigung, UBV), Gabriele Übler (Grüne) und Roland Kratzer (CSU). Bei sieben Kandidaten traut sich niemand Prognosen abzugeben, „das ändert sich jeden Tag“, sagt Wahlleiter Karl Heinz Springer.

Feldafing: Amtsinhaber Bernhard Sontheim (Freie Wähler) tritt wieder für die Bürgergruppe an. Neben dem Amtsinhaber gibt es drei weitere Kandidaten: Anton Maier (Grüne) will Rathauschef werden. Matthias Schremser tritt für die CSU an. Jakob Stillmark kandidiert für die SPD), die Aufstellung fand im November statt.

Tutzing: In Tutzing findet 2020 keine Bürgermeisterwahl statt. In der Gemeinde wurde erst Anfang 2018 Marlene Greinwald (Freie Wähler) zur Rathauschefin gewählt. Der Urnengang außerhalb des Turnus von sechs Jahren war nötig geworden, weil Amtsinhaber Rudolf Krug im Sommer 2017 verstorben war. Marlene Greinwald gewann die Stichwahl gegen Florian Schotter (CSU). Bernd Pfitzner (Grüne) war nach dem ersten Wahlgang ausgeschieden. Die nächste Bürgermeisterwahl in Tutzing findet 2024 statt.

Pöcking: Amtsinhaber Rainer Schnitzler (Freie Wähler) tritt wieder an und wurde als PWG-Kandidat offiziell nominiert. Es gibt einen Herausforderer um den Chefsessel im Pöckinger Rathaus: CSU-Ortsvorsitzender Wolfram Staufenberg will ebenfalls Bürgermeister werden.

Herrsching: Bürgermeister Christian Schiller (parteilos) möchte eine weitere Amtszeit im Rathaus. Mittlerweile gibt es vier Gegenkandidaten: Fromuth Heene von der CSU, Alexander Keim von der FDP, Matti Müller von der SPD und die frühere Bürgermeisterin Christine Hollacher, die für die Freien Wähler antritt.

Weßling: Das sieht nach einer Stichwahl 2020 in Weßling aus. Gleich fünf Kandidaten wollen Bürgermeister werden: Andreas Lechermann (CSU) Sebastian Grünwald (Grüne), Klaus Ebbinghaus als Kandidat der SPD und der parteilose Roland von Rebay, langjähriger Gemeinderat für unterschiedliche Fraktionen (CSU, FDP) standen schon länger fest. Kurz vor Abgabeschluss haben die Freien Wähler Michael Sturm nominiert.

Gilching: Manfred Walter (SPD) tritt bei der Kommunalwahl 2020 noch einmal als Bürgermeisterkandidat in Gilching an. Eine Stichwahl scheint wahrscheinlich: Mit Diana Franke (Grüne), Hartwig Reinersmann (FDP), Harald Schwab (CSU) und Antonio Inverso (FW) gibt es vier Gegenkandidaten.

Inning: Bürgermeister Walter Bleimaier (CSU) will 2020 für eine weitere Amtszeit bestätigt werden. Angelika Wenisch (SPD) und Birgit Schlögl (Freier Bürger Block, FBB) möchten ihn als neue Bürgermeisterin ablösen.

Krailling: In Krailling wird am 15. März kein Bürgermeister gewählt. Rudolf Haux ist seit 2019 im Amt, nachdem Christine Borst aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war.

Kommunalwahl 2020 in Starnberg: Bislang fünf Kandidaten als Landrat

Landratsamt: Sechs Politiker wollen Landrat Karl Roth (CSU) beerben, der nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr antritt. Dazu gehören mit Stefan Frey (CSU) und Martina Neubauer (Grüne) zwei Duzfreunde aus dem Starnberger Stadtrat. Hinzu kommen Christiane Kern (SPD), Matthias Vilsmayer (FW), Cedric Muth (FDP) und Markus Becher (AfD).

Wann gibt es bei den Bürgermeisterwahlen 2020 eine Stichwahl?

Bei der Wahl von Bürgermeistern und Oberbürgermeistern muss ein Kandidat bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen. Bekommt keiner der Kandidatinnen oder Kandidaten für das Amt eines Bürgermeisters im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent, gibt es am Sonntag, 29. März 2020, eine Stichwahl zwischen den beiden Spitzenreitern. Also den beiden Kandidaten, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen bekamen.

Wie viele Wahlberechtigte gibt es bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Starnberg?

Kreiswahlleiter Holger Albertzarth geht von etwa 105 000 Stimmberechtigten aus. Bei der Wahl im März 2014 waren 103 622 Menschen im Landkreis Starnberg aufgerufen, ihre Stimme abzugeben – alle Staatsangehörigen der Europäischen Union ab 18 Jahren.

Stichwort Brexit: Was ist mit den Briten im Landkreis?

Am Samstag, 1. Februar 2020, hat Großbritannien die EU verlassen. Der Brexit war vollzogen. Auf die Kommunalwahl 2020 hat der Brexit direkte Auswirkungen. Menschen mit britischer Staatsbürgerschaft dürfen bei der Kommunalwahl weder antreten noch wählen gehen. Michael Sinclair (52) aus Gauting wollte auf Listenplatz elf der Gruppe Menschen für Gauting/Piraten bei der Kommunalwahl antreten. Doch daraus wird nichts mehr. Nur EU-Bürger dürfen bei der Kommunalwahl 2020 antreten und abstimmen, Briten nach dem Brexit aber nicht mehr.

Wie lange haben die Wahllokale bei der Kommunalwahl 2020 geöffnet?

Die Öffnungszeiten der Wahllokale sind bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 dieselben wie bei anderen Wahlen: Sie haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Wann liegen die ersten Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen 2020 im Landkreis Starnberg vor?

Wann es ein Ergebnis gibt*, kommt auf die Größe der jeweiligen Gemeinde oder Stadt an. In einer Gemeinde wie Andechs mit 3.751 Einwohnern steht wohl schon gegen 19.00 Uhr (vielleicht auch schon wenige Minuten früher) fest, wer in den kommenden sechs Jahren das Bürgermeisteramt innehat. In einer Stadt wie Starnberg mit 23.498 Einwohnern dauert die Auszählung der Ergebnisse bei der Kommunalwahl 2020 deutlich länger.

Die Reihenfolge der Auszählung ist bei der Kommunalwahl am 15. März genau festgelegt: Zuerst geht es um die Bürgermeister, dann die Landräte, anschließend um die Gemeinderäte und zum Schluss um die Kreistage. Wer Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin geworden ist oder wo eine Stichwahl nötig ist, steht also immer zuerst fest.