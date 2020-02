Kommunalwahl 2020: Wahlkampfauftakt der AfD sorgt für Massen-Demo in Moosburg

Klare Fronten in Moosburg: Während in der Schäfflerhalle die AfD ihren Wahlkampfauftakt feierte, setzten vor dem Gebäude mehr als 400 Demonstranten ein Zeichen gegen Rassismus.

Freising – Aus den Boxen drang Bob Marley: „One Love“ schallte es über den Moosburger Viehmarktplatz, wo mehr als 400 Demonstranten von Jung bis Alt ein Zeichen gegen Rassismus setzten.

Hintergrund für das „Fest für Toleranz und Menschlichkeit“ war am Montag der Wahlkampfauftakt der AfD in der benachbarten Schäfflerhalle. Dort trat Bundestagsabgeordneter Gottfried Curio vor die Parteifreunde. Jede Menge Ordner und ein Spalier aus Plakaten empfingen den MdB kurz nach 19 Uhr in der gut gefüllten Schäfflerhalle. Mehr als 200 AfD-Angehörige feierten ihn enthusiastisch.

+ Drinnen: Zum Wahlkampf-Auftakt der AfD kam auf Einladung des Vize-Kreisvorsitzenden Johannes Huber (am Mikrofon) Bundestagsabgeordneter Gottfried Curio (links dahinter) in die Schäfflerhalle. © Beschorner

Draußen vollzogen indes Vertreter alle anderen Parteien, zahlreicher Vereine und aus der Gesellschaft einen Schulterschluss. Mehrere Redner betonten: „Moosburg ist bunt“. Klaus Reichel vom VNN-BdA erinnerte an den Terror der NS-Diktatur. „Heute, 75 Jahre später, stehen wir hier, weil sich die geistigen Nachfahren der Nazis in Moosburg zusammengerottet haben.“ Ausführliche Berichte folgen.

