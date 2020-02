SPD fordert: Jugend und Frauen sollen mehr mitreden

17 Punkte umfasst das Wahlprogramm von Filiz Cetin. Die Landratskandidatin der SPD befasst sich darin mit allen Themen – von Verkehr über Bildung bis Frauenpolitik.

Bad Tölz-Wolfratshausen–Die Frauen sind es, die Filiz Cetin (43) ganz besonders am Herzen liegen. „Das Thema bewegt mit sehr“, sagte die SPD-Landratskandidatin bei der Vorstellung ihres Wahlprogramms. Frauen seien in allen politischen Gremien in den Kommunen im Landkreis unterrepräsentiert. Das liege vielleicht auch daran, dass es Frauen oft nicht so sehr in die erste Reihe drängt. Damit ihre Anliegen dennoch Beachtung finden, fordert Cetin „ein Frauenplenum“. Diesem Gremium sollte zudem ein Antragsrecht im Kreistag eingeräumt werden. Zudem fordert die Landratskandidatin – sie selbst ist alleinerziehend – ein verbessertes Kinderbetreuungsangebot und eine „präventive Aufklärungspolitik“, wenn es um das Thema Gewalt gegen Frauen und Kinder geht.

Das Programm, das Cetin gemeinsam mit SPD-Kreischef Wolfgang Werner und Kreistagsfraktionssprecher Reiner Berchtold im „Binderbräu“ vorstellte, umfasst zahlreiche Punkte. Viel Platz nimmt das Thema Verkehr ein. Dabei geht es um den Ausbau von sicheren Fahrrad- und Fußwegen genauso wie um ein besser ausgebautes Busnetz mit einem attraktiven Tarif bis hin zu ergänzenden „Mobilitätsleistungen wie Carsharing, Rufbusse und Mitfahrverkehre“. Und eine weitere Forderung: „Die Beschleunigung der überfälligen Verlängerung der S7 nach Geretsried“.

Im Bereich Wohnen möchte die Landratskandidatin ein „breit gefächertes Wohnungsangebot in allen Preissegmenten für alle Bedürfnisse“. Wichtig sei hier aber „eine gesunde Entwicklung der Kommunen“. Für die SPD heißt das eher nachverdichten. „Neues Bauland weisen wir mit Augenmaß aus, um unsere Natur und Böden zu schonen“, so das Wahlprogramm.

Den Senioren und der Jugend sind ebenfalls eigene Kapitel gewidmet. „Wir betrachten Senioren nicht als demografisches Problem, sondern als Bereicherung für uns alle“, sagte Cetin. Die Belange dieser Bevölkerungsgruppe müssten letztlich in allen Bereichen – vom Wohnungsbau bis zur Verkehrspolitik – Berücksichtigung finden.

Cetin: Jugendliche brauchen Mitbestimmungsrechte

„Jugendliche brauchen Perspektiven“, lautet ein weiteres Credo von Cetin. Und sie brauchen Mitbestimmungsrechte. Deshalb ist die Tölzerin nicht nur für die Schaffung von Jugendparlamenten, sondern auch für ein kommunales Wahlrecht ab 16 Jahren. Nicht verstehen kann sie in diesem Zusammenhang übrigens, warum die Ergebnisse der Jugendwahl nicht vor oder zumindest zeitgleich mit den „normalen“ Kommunalwahlergebnissen veröffentlicht werden. Wie berichtet gab es von Seiten der Bürgermeister vereinzelt Bedenken, dass das Ergebnis der U18-Jugendwahl das Wahlverhalten der Erwachsenen am 15. März beeinflussen könnte. Daher gibt es die Ergebnisse der Jugendlichen erst am 16. März oder sogar erst nach einer möglichen Stichwahl zwei Wochen später. „Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Wie kann man Angst vor der Jugendwahl haben?“, fragt Cetin.

Wünschen würde sich die Landratskandidatin zudem ein „Integrationskonzept“ mit konkreten Handlungsempfehlungen, wie Integrationspolitik funktionieren kann. Sie möchte außerdem, dass der Landkreis die Mittel für die Kulturförderung erhöht und wünscht sich einen leichteren, möglichst auch kostenlosen Zugang zu Kultureinrichtungen für Kinder und Jugendliche.

Insgesamt hat Cetin für sich selbst den Slogan „Landrätin für alle“ und für ihr Programm den Titel „Den Fortschritt wählen“ ausgesucht. Nichts in diesem Programm „ist in Stein gemeißelt“, betonte sie. Es sei immer möglich nachzujustieren.

