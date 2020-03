Die Kommunalwahl-Karte: Alle Bürgermeister-Kandidaten und Gemeinde-Infos per Mausklick

Der Kampf um die Rathäuser läuft, der Wahltag naht. Um sich einen schnellen Überblick zu den Kandidaten oder zu den Orten zu verschaffen, gibt es nun eine Karte.

Landkreis– Am Sonntag, 15. März, ist es soweit: In 21 Gemeinden im Landkreis werden die Chefsessel in den Rathäusern neu vergeben. Einzig in Bad Kohlgrub wird keine Wahl stattfinden. Nach dem gesundheitsbedingten Ausscheiden von Karl-Heinz Reichert wählten die Bürger Franz Degele im Juli 2018 zum neuen Dorfoberhaupt.

Im Rest des Landkreises hingegen fällt am Sonntag die Entscheidung. Aufgrund der Vielzahl an Kandidaten ist es schwierig, den Überblick zu bewahren. Während es in einigen Gemeinden nur einen Kandidaten gibt, bewerben sich in anderen mehrere Personen um den Posten des Bürgermeisters für die nächsten sechs Jahre. Alleine in Garmisch-Partenkirchen selbst treten sechs Kandidaten an, darunter auch Amtsinhaberin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD). Aus diesem Grund bieten wir Ihnen eine Karte an, auf welcher sie sich in Ruhe einen Überblick verschaffen können.

So geht‘s:

Gemeinden: Jede Gemeinde des Kreises Garmisch-Partenkirchen wurde vor der Wahl auf den Prüfstand gestellt. Durch das Klicken auf die Gemeinde Ihrer Wahl, erhalten sie den Link zum passenden Artikel. Darin wird die Entwicklung der Kommune in der letzten Legislaturperiode thematisiert, welche Projekte erfolgreich gestaltet wurden oder scheiterten. Außerdem können Sie sich darüber informieren, welche Zukunftspläne die Gemeinde schmiedet, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, sowie weitere Themen, die die Bürger bewegen.

Kandidaten: Auf der Karte finden Sie die Bilder der Kandidaten in ihren jeweiligen Gemeinden. Klicken Sie einen Kandidaten an, erscheinen Name und Partei der Person. Außerdem finden Sie den Link, der zu einem Artikel über den Kandidaten führt. Darin enthalten ist ein Portrait des Bewerbers. Des weiteren sprechen die Bürgermeister-Aspiranten über ihre Zukunftspläne und Wünsche für die Kommune und wie sie diese umsetzen wollen.

Die Karte zum Reinklicken:

