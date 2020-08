OB-Wahl 2020 in Dortmund: Ein Dutzend Kandidaten will den freien Chefsessel

Nach der OB-Wahl 2020 in Dortmund wird die Stadt einen neuen Rathaus-Chef haben. Hier erfahren Sie, wer sich in diesem Jahr um das Amt bewirbt.

Am 13. September finden die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen statt.

Auch in Dortmund wird neben dem Stadtrat und den Bezirksvertretungen ein Oberbürgermeister gewählt.

wird neben dem Stadtrat und den Bezirksvertretungen ein gewählt. Abhängig vom Ergebnis am 13. September kann eine spätere Stichwahl erforderlich sein.

Dortmund - Bei der Kommunalwahl in Dortmund steht bereits fest, dass die Stadt einen neuen Oberbürgermeister bekommt. Ullrich Sierau von der SPD regiert seit 2009, tritt aber nicht für eine weitere Amtszeit an. Somit wird der Weg frei für einen neuen Chef im Rathaus. Die SPD schickt als potenziellen Nachfolger Thomas Westphal ins Rennen, für den vermutlich der CDU-Kandidat Dr. Andreas Hollstein bei der OB-Wahl in Dortmund der wichtigste Konkurrent ist. Das zeigte eine frühe Umfrage anlässlich der Kommunalwahl in NRW. Die zahlreichen Kandidaten kleinerer Parteien und Wählervereinigungen können selbst wohl nicht auf den Wahlsieg hoffen, können aber die Wahrscheinlichkeit auf eine Stichwahl erhöhen.

OB-Wahl in Dortmund 2020: Diese Kandidaten treten an

Insgesamt zwölf Kandidaten hoffen bei der Oberbürgermeisterwahl auf die Stimmen der Wähler. Die Reihenfolge der Auflistung entspricht der amtlichen Bekanntmachung, mit der die Stadt Dortmund über die zugelassenen Wahlvorschläge informiert hat.

Thomas Westphal (SPD)

Dr. Andreas Hollstein (CDU)

Daniela Schneckenburger (Grüne)

Utz Kowalewski (Die Linke)

Michael Kauch (FDP)

Christian Gebel (Piraten)

Bernd Schreyner (Die Rechte)

Detlef Münch (FBI)

Judith Storb (Die Partei)

Dave Varghese (DKP)

Carl Hendrik Draub (Für Dortmund)

Günther Ziethoff (Basisdemokratie jetzt)

SPD-Kandidat für die OB-Wahl in Dortmund 2020: Thomas Westphal

Thomas Westphal wurde bundesweit als Bundesvorsitzender der Jusos bekannt. Als Anhänger des linken Parteiflügels übernahm er das Amt 1993 und führte es bis 1995. Er war als Juso-Vorsitzender der direkte Vorgänger von Andrea Nahles. Der gebürtige Lübecker studierte in Hamburg Volkswirtschaftslehre und kam 1996 nach Dortmund. 2013 wurde er Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung der Stadt Dortmund. 2018 wählte die Dortmunder SPD Thomas Westphal zu ihrem Vize-Vorsitzenden und machte ihn später zum Kandidaten für die OB-Wahl in Dortmund 2020.

CDU-Kandidat für die OB-Wahl in Dortmund 2020: Dr. Andreas Hollstein

Das Amt des Bürgermeisters kennt Dr. Andreas Hollstein sehr gut. Schon seit 1999 - und damit seit 21 Jahren - regiert er als Stadtoberhaupt in seiner Heimatstadt Altena (Nordrhein-Westfalen). Nun gibt er dieses Amt auf, um stattdessen als CDU-Kandidat bei der OB-Wahl in Dortmund anzutreten. Über die Region hinaus wurde er bekannt durch ein Attentat, das 2017 gegen ihn verübt wurde. In einem Dönerimbiss in Altena wurde er mit einem Messer angegriffen. Der Attentäter hatte Hollsteins zuvor wegen seiner liberalen Flüchtlingspolitik verbal attackiert.

Wie funktioniert die Oberbürgermeisterwahl 2020?

Bei der Kommunalwahl 2020 in NRW sollten sich Wähler bei allen Stimmzetteln daran erinnern, dass nur eine Stimme erlaubt ist. Für die Bürgermeisterwahlen bedeutet das, nur einer der Kandidaten ein Kreuz bekommen darf. Bei der OB-Wahl in Dortmund wäre das einer von zwölf Kandidaten. Weitere Eintragungen machen den Stimmzettel ungültig. Dortmund gehört übrigens zu den Städten, in denen auch das Ruhrparlament gewählt wird.

Stichwahl in Dortmund: Wann kann es bei der OB-Wahl dazu kommen?

Es ist gut möglich, dass am 13. September noch keiner der Kandidaten zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Dortmund gewählt ist. Falls niemand über 50 Prozent der Stimmen holt, schreibt das Wahlrecht in Nordrhein-Westfalen eine Stichwahl vor, die zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang stattfindet. Der Stichtwahl-Termin 2020 ist demnach der 27. September. In diesem zweiten Wahlgang treten nur noch die zwei Kandidaten an, die im ersten Wahlgang den höchsten Stimmenanteil geholt hatten.

Auf merkur.de finden Sie auch die Kandidaten aus anderen Großstädten in Nordrhein-Westfalen. Klicken Sie hier für Informationen zu folgenden Städten: