15 OB-Kandidaten bei Kommunalwahl in Düsseldorf - Das ist Geisels schärfster Konkurrent

Zahlreiche Kandidaten sind bei der OB-Wahl in Düsseldorf im Rennen. Trotzdem ist für viele schon klar, wer die Favoriten der Kommunalwahl sind.

Für die OB-Wahl 2020 in Düsseldorf haben alle großen Parteien ihre eigenen Kandidaten nominiert.

Falls am 13. September keine Entscheidung über den OB fällt, muss bei den Kommunalwahlen in NRW eine Stichwahl stattfinden.

Düsseldorf - Bei der Kommunalwahl in Düsseldorf wartet ein relativ langer Stimmzettel auf die Wähler. Bei der OB-Wahl 2020 treten 15 Kandidatinnen und Kandidaten an. Der regierende Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Ob er sein Ziel erreicht, kann sich schon im ersten Wahlgang am 13. September entscheiden. An diesem Termin findet die Kommunalwahl trotz Coronavirus statt. Falls kein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen holt, wird die Entscheidung aber auf den zweiten Kommunalwahl-Termin vertagt.

Alle Kandidaten für die OB-Wahl in Düsseldorf 2020

Nach der Prüfung aller Wahlvorschläge sind die folgenden Kandidaten für die OB-Wahl in Düsseldorf zugelassen. Die Reihenfolge entspricht der amtlichen Bekanntmachung der Stadt Düsseldorf.

Dr. Stephan Keller (CDU)

Thomas Geisel (SPD)

Stefan Engstfeld (Grüne)

Dr. Marie Agnes-Strack-Zimmermann (FDP)

Udo Adam Bonn (Die Linke)

Florian Josef Hoffmann (AfD)

Marc Olejak (Piraten)

Dr. Hans Joachim Grumbach (Freie Wähler)

Andre Mariera (REP)

Claudia Krüger (Tierschutz hier!)

Michael Baumeister (parteilos)

Markus Brakonier (DSP)

Celine Coldewe (Klimaliste Düsseldorf)

Dominique Mirus (Die Partei)

Mark Schenk (Volt)

Oberbürgermeister Thomas Geisel kandidiert erneut bei der Kommunalwahl in Düsseldorf

Aktuell regiert der Jurist Thomas Geisel von der SPD in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Er ist Oberbürgermeister in erster Amtszeit und ein Urgestein in der SPD. Bereits 1983 trat er in die Partei ein und wurde später unter anderem Mitarbeiter der SPD-Fraktion in der ersten frei gewählten) Volkskammer der DDR. Während seiner Karriere war er auch Abteilungsleiter bei der Treuhandanstalt und fast 14 Jahre lang Gaseinkaufsdirektor bei der E.ON Ruhrgas AG.

Dr. Stephan Keller ist der CDU-Kandidat bei der OB-Wahl 2020 in Düsseldorf

Dr. Stephan Keller, der OB-Kandidat der Düsseldorfer CDU, ist seit 2017 Stadtdirektor in Köln. In der Vergangenheit war er aber auch schon in der Stadt Düsseldorf tätig. Sechs Jahre lang war er Beigeordneter für Recht, Ordnung und Verkehr. Genau wie der Amtsinhaber ist Dr. Stephan Keller Jurist, unter anderem war er als Richter am Verwaltungsgericht Köln tätig. Die Anfänge seiner CDU-Karriere liegen weit zurück. Schon in der Oberstufe trat Keller in die Junge Union ein.

Der Stimmzettel für die OB-Wahl in Düsseldorf

Bei der Kommunalwahl in NRW gilt auf allen Stimmzetteln das gleiche Prinzip: Der Wähler darf genau ein Kreuz machen. Falls er mehr Kreuze macht, wird der Stimmzettel ungültig und die Stimme wird nicht gezählt. Für die Wahlen der Bürgermeister bedeutet das, jeder Wahlberechtigte muss sich für genau eine Kandidatin oder einen Kandidaten entscheiden.

OB-Wahl 2020 kann in die Stichwahl gehen

Es ist möglich, dass mit dem Düsseldorfer Wahlergebnis am 13. September noch keine Entscheidung über den zukünftigen Oberbürgermeister fällt. Es ist nämlich immer der Kandidat ins Amt gewählt, der mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann. Bei insgesamt 15 OB-Kandidaten steigt tendenziell die Wahrscheinlichkeit, dass niemand direkt im ersten Wahlgang die nötige Zahl der Stimmen einsammelt. In diesem Fall gibt es eine Stichwahl am 27. September, bei der nur die zwei Kandidaten mit dem zuvor höchsten Stimmenanteil gegeneinander antreten. Spätestens danach gibt es ein endgültiges Ergebnis für die OB-Wahl in Düsseldorf. Nach dessen Bekanntgabe finden Sie den Ausgang der Bürgermeisterwahl auch in unserer Wahlkarte für NRW.

