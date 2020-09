Kommunalwahl 2020 in Düsseldorf: Wann gibt es die Ergebnisse?

Mit ersten Ergebnissen wird in Düsseldorf sicherlich noch am Wahlabend gerechnet. Zumindest bei der OB-Wahl. Es gilt jedoch mehrere Wahlen auszuzählen.

Die Auszählungen für die Ergebnisse zur Kommunalwahl in NRW beginnen nach der Schließung der Wahllokale.

Wann kann mit einem ersten Ergebnis zur OB-Wahl gerechnet werden?

gerechnet werden? Wann gibt es die Ergebnisse der restlichen Wahlen?

Düsseldorf – Bei den Kommunalwahlen 2020 finden in Düsseldorf gleich mehrere Wahlen zeitgleich statt. Dabei stehen nur die Ergebnisse für den Stadtrat und die einzelnen Bezirksvertretungen sicher schon nach dem ersten Wahlgang am 13. September fest. Bei der Wahl des Oberbürgermeisters kommt es darauf an, wie diese ausgeht. Nur wenn ein Kandidat mindestens 50 Prozent der gültigen Stimmen erhält, reicht das aus, um Oberbürgermeister zu werden. Erreicht kein Kandidat die nötige Stimmenanzahl, wird am 27. September eine Stichwahl abgehalten, bei der dann die Entscheidung fällt.

Ergebnisse der Kommunalwahl in Düsseldorf: Ab 18 Uhr beginnt die Auszählung der Wahlen

Wenn um Punkt 18 Uhr alle Wahllokale in ganz NRW schließen, beginnt im Anschluss die Auszählung durch die Wahlhelfer. Erst wenn alle Stimmen aus allen Wahlbezirken ausgezählt wurden und zusammengerechnet wurden, steht ein Ergebnis fest. Auch die über die Briefwahl eingegangenen Stimmzettel dürfen erst nach 18 Uhr ausgezählt werden.

OB-Wahl in Düsseldorf: Wann gibt es ein Ergebnis?

Die Reihenfolge der einzelnen Auszählungen ist klar geregelt. Zuerst ist die Wahl des Bürgermeisters auszuzählen, weshalb auch das Ergebnis der OB-Wahl zuerst bekannt sein wird. Der amtierende Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) stellt sich auch dieses Jahr wieder zur Wahl auf. Bei der letzten Wahl 2014 konnte er sich erst in der Stichwahl gegen den Kandidaten der CDU durchsetzen. Für die CDU tritt dieses Jahr Stephan Keller an, der bereits als Beigeordneter im Düsseldorfer Rathaus gearbeitet hat.

Ratswahl in Düsseldorf: Wann gibt es die Ergebnisse für Stadtrat und Bezirksvertretung?

Da für alle Kommunalwahlen in NRW je nur ein Kreuz auf dem jeweiligen Stimmzettel gemacht werden darf, sind die Auszählungen der Wahlen verhältnismäßig simpel. Da die Wahl zum Stadtrat erst ausgezählt wird, wenn die OB-Wahl fertig ausgezählt ist, Verzögerungen einzelner Wahllokale ausgeschlossen sind, steht das Ergebnis der Ratswahl schon am Wahlabend fest - wenn auch nicht gesichert. Eine Verzögerung bei der Durchführung kann außerdem aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen eintreten. Zuletzt wird dann noch die Wahl für die Bezirksvertretungen ausgezählt. Für jeden der zehn Stadtbezirke in Düsseldorf wird je eine Vertretung gewählt. In der Regel stehen spätestens am Montag nach der Wahl alle Ergebnisse fest.

Wer wurde in Düsseldorf bei den letzten Kommunalwahlen gewählt?

Bei den letzten Wahlen in Düsseldorf konnte sich Thomas Geisel (SPD) in der Stichwahl um den Posten des Oberbürgermeisters gegen die CDU durchsetzen. Im Stadtrat konnte die CDU jedoch mit 31 Sitzen die meisten erlangen. Die SPD kam als zweitstärkste Kraft auf 24 Sitze. Die Verteilung der übrigen Sitze waren wie folgt: Die GRÜNE kam auf elf, die FDP auf vier und die Freien Wähler, in Kooperation mit der Tierschutzpartei, immerhin noch auf drei. AfD, Piraten und die REP bekamen noch jeweils einen Sitz zugesprochen.

Wichtige Informationen zur Kommunalwahl in Düsseldorf

Wo kann ich am Wahlabend meine Stimme abgeben und auf die politische Landschaft in Düsseldorf Einfluss nehmen? Wie nehme ich an der Briefwahl teil und bis wann muss ich diese beantragt haben? Die wichtigsten Informationen zur Wahl finden Sie auf den Unterlagen der Wahlbenachrichtigung, die jeder wahlberechtigte Wähler erhält. Wer sich noch vor der Wahl ein Bild davon machen möchte wie die aktuelle politische Stimmung in NRW aussieht, kann sich hier gesammelte Umfragen zu den Kommunalwahlen 2020 ansehen.