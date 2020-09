Kommunalwahl 2020 in Duisburg: Wann liegen die Ergebnisse vor?

Im Herbst ist es soweit: Die Kommunalwahl 2020 steht an. Erstmals bekommen Bürger in NRW vier Stimmzettel für den Urnengang. Eigentlich - denn alle Duisburger erhalten nur drei. Doch wann gibt es ein Ergebnis?

Duisburg - Am 13. September wird in NRW wieder gewählt - und dieses Jahr gibt es nicht nur ein Novum: Zum einen sind nun auch Jugendliche ab 16 Jahren in NRW wahlberechtigt und zum anderen erhalten alle Wahlberechtigten nicht nur mehr drei, sondern sogar vier Stimmzettel. Bloß in Duisburg dürfen Wähler ihre Kreuze bei der Kommunalwahl 2020 nur auf drei Zettelchen schreiben.

Bei der Kommunalwahl in NRW entscheidet der wahlberechtigte Bürger mit drei Stimmen nicht nur über die Wahl des neuen Oberbürgermeisters, sondern auch immer über einen Stadtrat und eine neue Bezirksvertretung. Zudem steht seit diesem Jahr noch eine zusätzliche Wahl mit einem vierten Stimmzettel an, denn zum ersten Mal muss der Wähler nun direkt über die Parteien im Ruhrparlament, eine Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr, abstimmen. Beim Setzen der Kreuze auf all diesen Stimmzetteln ist Vorsicht geboten: Pro Zettel darf nur ein Kreuz gesetzt werden - sonst ist sowohl der Stimmzettel als auch die Wählerstimme ungültig.

Kommunalwahl in NRW: Es wird nur drei statt vier Ergebnisse in Duisburg geben

Nur drei Kreuze dürfen hingegen die Duisburger setzen. Denn sie wählen dieses Jahr bei den Kommunalwahlen nur die Angehörigen des Stadtrates, der Bezirksvertretung und des Ruhrparlaments. Der amtierende Oberbürgermeister Sören Link (SPD) kann sich also - im Gegensatz zu CDU-Oberbürgermeister Thomas Kufen in Essen - entspannt zurücklehnen. Er führt keinen Wahlkampf, denn Duisburg wählt 2020 keinen neuen Oberbürgermeister. Aus diesem Grund fehlt den Duisburgern auch der vierte Stimmzettel für die Briefwahl oder im Wahllokal.

Duisburg: Wahl zum Oberbürgermeister findet erst wieder 2025 statt

2012 gab es einen Bürgerentscheid, um den damaligen Oberbürgermeister Adolf Sauerland abzuwählen. Aufgrund des Loveparade-Unglücks im Jahr 2010 stand der CDU-Mann immer wieder stark in der Kritik. Daraufhin kandidierte erstmals Link für das Amt des Oberbürgermeisters. Mit 49 Prozent der Stimmen musste Link sich damals in einer Stichwahl gegen den CDU-Politiker Benno Lensdorf behaupten: mit gut 73 Prozent gewann er die Wahl. Nach der irregulären Amtszeit von nur fünf Jahren wurde Link vor drei Jahren im ersten Wahlgang mit rund 57 Prozent wiedergewählt. Derzeit sitzt der gebürtige Duisburger also gut im Sattel - eine Wahl zum Oberbürgermeister findet in Duisburg erst wieder 2025 statt.

Erste Ergebnisse für Kommunalwahl in Duisburg ab 18 Uhr erwartet

Der Wahltag am 13. September endet für den Wähler in ganz NRW um 18 Uhr - bis dahin muss dieser den Gang ins Wahllokal hinter sich gebracht haben. Für die Wahlhelfer hingegen beginnt dann erst die eigentliche Arbeit und das große Zählen. Erst wenn alle gültigen Stimmen aus allen Wahlbezirken ermittelt sind, können auch die Wahlergebnisse bekannt gegeben werden. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der Sicherheits- und Hygienevorschriften könnten hierbei dieses Jahr Verzögerungen auftreten, sodass etwa die Ergebnisse nicht schon am gleichen Abend bekannt gegeben werden könnten.

Glaubt man einer repräsentativen Umfrage zur Kommunalwahl 2020 in NRW, könnte der 13. September ein spannender Tag werden: In einigen Großstädten, wie Essen und Dortmund, könnte es Stichwahlen im Rennen um das begehrte Amt des Oberbürgermeisters geben. Sollte keiner der Kandidaten mindestens 50 Prozent der Stimmen haben, findet die Stichwahl dann am 27. September statt. (cos)