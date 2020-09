Kommunalwahl 2020 in Essen: Ergebnis mit Spannung erwartet - Bleibt CDU-Mann Kufen im Chefsessel?

In Essen stehen im September wieder Kommunalwahlen an und die Ergebnisse werden spannend. Behält CSU-Oberbürgermeister Kufen sein Zepter - oder übernimmt ein anderer? SPD und Grüne sind gewappnet für die Stichwahl.

Im Herbst finden in NRW wieder Kommunalwahlen statt - erstmals dürfen auch Jugendliche wählen.

wieder statt - erstmals dürfen auch Jugendliche wählen. Wegen der Coronavirus-Pandemie und der Sicherheits-und Hygienemaßnahme könnte es Verzögerungen an der Wahlurne geben.

und der könnte es Verzögerungen an der Wahlurne geben. In Essen wird die Wahl des Oberbürgermeisters mit Spannung erwartet: Bleibt der Amtsinhaber auf dem Thron?

Essen – Die Kommunalwahlen in Essen stehen kurz bevor. Nachdem die Stadt bei den vergangenen Wahlen die in NRW mit der geringsten Wahlbeteiligung war, hofft man in diesem Jahr auf mehr Euphorie. Bei der Oberbürgermeister-Stichwahl 2014 lag die Wahlbeteiligung in Essen bei nur 27,7 Prozent - ein Wert, der im September hoffentlich getoppt werden kann - denn eine Stichwahl gilt als gar nicht so unwahrscheinlich.

Die Kommunalwahlen in NRW werden mit Spannung erwartet, nicht nur aufgrund der Vielzahl an Kandidaten, die sich um das Amt des Oberbürgermeisters bemühen, sondern auch weil im Herbst 2020 erstmals auch Jugendliche ab 16 Jahren wahlberechtigt sind. Für jeden Wähler gibt es einiges zu beachten, denn mit insgesamt drei Stimmzetteln entscheiden die Essener am 13. September über die Belange ihrer Stadt. Nicht nur der Oberbürgermeister wird dabei neu bestimmt, sondern auch die Angehörigen des Stadtrates und der neun Bezirksvertretungen.

Kommunalwahl 2020: Wähler darf nur ein Kreuz pro Zettel setzen

Zudem hat der Wähler in Essen noch eine vierte Wahl zu treffen, denn er muss dieses Jahr zum ersten Mal auch direkt über die Parteien im Ruhrparlament abstimmen. Dabei handelt es sich um eine Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr. Doch beim Setzen der Kreuze auf dem Stimmzettel ist Vorsicht geboten: Zwar sind mehrere Stimmzettel für die Kommunalwahl in Essen auszufüllen, es darf aber nur ein Kreuz pro Zettel gemacht werden - ansonsten ist nicht nur der Stimmzettel ungültig, sondern auch die Stimme vergeudet.

Kommunalwahl 2020: Ergebnis für Essen kommt ab 18 Uhr

Um Punkt 18 Uhr schließen am 13. September die Wahllokale in Essen. Bis dahin müssen alle Urnengänge und der Einwurf der Briefwahl erfolgt sein. Dann beginnt für die Wahlhelfer das große Zählen. Erst wenn alle gültigen Stimmen aus allen Wahlbezirken erfasst wurden, können die Ergebnisse der Wahl des Stadtrates sowie der neun Bezirksvertretungen auch bekannt gegeben werden. Aufgrund der Coronavirus-Schutzmaßnahmen kann es, so warnen die Behörden bereits vorab, dieses Jahr zu Verzögerungen kommen, sodass etwa die Ergebnisse nicht schon am selben Abend - wie sonst so oft - noch bekannt würden.

Auch ohne Coronavirus-bedingte Verzögerungen könnte ein die Wahl am 13. September tatsächlich noch keinen finalen Ausgang finden. Glaubt man einer repräsentativen Umfrage zur Kommunalwahl 2020 in NRW, scheint es wahrscheinlich, dass der nächste Oberbürgermeister der Stadt in diesem Jahr noch nicht nach dem ersten Wahlgang feststehen wird. Denn nur wenn ein Kandidat mindestens 50 Prozent der Wähler für sich entscheiden konnte, reicht es für ihn aus, das Amt des Oberbürgermeisters zu bekleiden.

Kommunalwahl 2020: Ergebnis für Essen könnte spannend werden

Für den amtierenden CDU-Oberbürgermeister Thomas Kufen könnte es knapp werden, denn es gibt einige vielversprechende Herausforderer in Essen. Gleich neun Kandidaten gehen um das Amt des Oberbürgermeisters ins Rennen. Erreicht keiner der Kandidaten die nötige Stimmenhürde, muss am 27. September eine Stichwahl abgehalten werden, die endgültig über den Chefsessel im Rathaus entscheidet. Als Favoriten gelten in Essen - außer dem Amtsinhaber - Oliver Kern von der SPD und Mehrdad Mostofizadeh von den Grünen. Während Kern als Gesundheits- und Sozialökonom seit 2016 Geschäftsführer des AWO Kreisverbandes Essen ist, sitzt Mostofizadeh seit 2010 im Landtag. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzender der NRW-Grünen studierte Rechts- und Sozialwissenschaften und Anglistik in Bochum.

Wer in Essen also bald das Zepter schwingt, bleibt spannend. Fakt ist, die letzten beiden Wahlen waren meist eine knappe Angelegenheit für die CDU. Seit 2015 regiert Kufen mit einem 1. Bürgermeister von der SPD, Rudolf Jelinek. Die SPD ist ganz knapp die stärkste Fraktion in Essen und seit der Europawahl 2019 holen auch Die Grünen auf, zumal gerade die jungen Wähler bei der Kommunalwahl im Herbst das Zünglein an der Waage sein könnten. (cos) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.