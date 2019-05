Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz 2019: Wann gibt es ein Ergebnis?

Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz 2019: Wann steht das Ergebnis fest? Was sind die Wahl-Trends? Wir informieren Sie zu den wichtigsten Fakten.

Hier finden Sie ab dem 26. Mai 2019 die neuesten Ergebnisse zur Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz.

Parallel können die Bürger in Rheinland-Pfalz am 26. Mai 2019 ihre Stimme bei der Europawahl abgeben.

Gewählt werden neue Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte und Ortschaftsräte für die nächsten fünf Jahre.

Mainz - Parallel zur Europawahl finden am Sonntag, 26. Mai 2019, die Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz statt. Wir klären die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl vorab und liefern Ihnen am Wahltag laufend die aktuellen News und auch die Ergebnisse so bald wie möglich.

Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz 2019: Wer darf wählen?

Am 26. Mai dürfen an den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz alle Deutschen und EU-Bürger teilnehmen, die am Wahltag mindestens 18 sind und seit mindestens drei Monaten ihren Hauptsitz in der Gemeinde haben. Dabei dürfen sie jedoch nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein. Wer per Briefwahl abstimmen will, muss das rechtzeitig in der zuständigen Gemeinde beantragen.

Die Wahllokale sind am 26. Mai von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das vorgesehene Wahllokal ist auf der Wahlbenachrichtigung vermerkt. Sie wurde bereits versandt. Bei allen Detailfragen hilft ein Blick auf die offizielle Website zur Wahl des Bundeslandes Rheinland-Pfalz.

Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz: Was wird gewählt?

Neben den Kreistagen, Stadträten, Gemeinderäten und Ortschaftsräten in den 2250 Gemeinden in Rheinland-Pfalz werden zwei Landräte und in mehreren Gemeinden Bürgermeister oder Ortsvorsteher gewählt.

Ein Problem ist, dass nach Ablauf der Meldefrist in über 400 Ortsgemeinden Bürgermeisterkandidaten fehlen.

Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz 2019: Was passiert, wenn sich kein Ortsbürgermeister bewirbt?

Trotz der Bewerberlücken bei den Bürgermeistern sieht Agneta Psczolla vom Gemeinde- und Städtebund in Mainz die Lage im Gespräch mit der dpa nicht allzu kritisch. „Eine Ortsgemeinde ohne Bürgermeister ist bisher eine große Ausnahme“, sagt sie. Finde sich auch mit viel Zureden kein Kandidat, könne ein Gemeinderatsmitglied beauftragt werden, die Geschäfte zu führen. Im Extremfall muss der Bürgermeister der jeweiligen Verbandsgemeinde einspringen.

Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz 2019: Wann gibt es ein Ergebnis?

Das ist schwer abzusehen, da an diesem Tag die Auszählung der Europawahl Vorrang hat. Die ersten Ergebnisse könnten um 20 Uhr vorliegen, andere aber auch erst am nächsten Tag.

Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz 2019: Mit welchem Ergebnis ist zu rechnen?

Seit 2016 besteht in der Landesregierung die erste „Ampel-Koalition“ aus SPD, FDP und Grünen unter SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ist weitgehend erfolgreich. Zugleich haben die großen Parteien laut SWR-Analyse im vergangenen Jahr Mitglieder verloren, während kleinere Parteien verstärkt Mitglieder dazu gewannen. Das könnte ein Hinweis auf den Wahltrend für die Kommunalwahlen sein.

Besonders die Grünen und die AfD sind gewachsen - um zweistellige Prozentbeträge. Laut Meinungsumfrage infratest dimap, vom SWR im März beauftragt, haben landesweit vor allem die FDP und Die Linke an Zustimmung gewonnen. AfD und Grüne haben verloren. Kurz vor der Kommunalwahl lagen in Rheinland-Pfalz die CDU bei 32 Prozent, die SPD bei 24 Prozent, die Grünen bei 14 Prozent, die FDP bei 10 Prozent, die AfD bei 11 Prozent und die Linke bei 6 Prozent. Kommunalwahlen sind aber laut Experten Personenwahlen und gerade auf kommunaler Ebene sind Freie Wähler und freie Wahlbündnisse besonders stark, entsprechend könnte das Ergebnis ganz anders ausfallen.

Welche Wahlen finden außer der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz noch statt?

Neben der Wahl in Rheinland-Pfalz und der Europawahl findet am selben Tag auch die Bürgerschaftswahl in Bremen statt. Zusätzlich wird noch in acht weiteren Bundesländern auf kommunaler Ebene gewählt.

In Norddeutschland finden am 26. Mai die Bezirkswahlen in Hamburg und auch die Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern statt.

Die Ergebnisse der Kommunalwahl in Sachsen und auch die Zahlen aus Brandenburg werden mit Spannung erwartet. Im Osten gehen auch die Wähler in Thüringen an die Urne, um neue kommunale Parlamente und Bürgermeister zu bestimmen. Auch im Nachbarland Saarland findet eine Kommunalwahl statt und im Südwesten gehen die Wähler in Baden-Württemberg an die Wahlurne.