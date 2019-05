Kommunalwahl in Sachsen 2019: Wann gibt es ein Ergebnis?

Wann steht das Ergebnis der Kommunalwahl in Sachsen 2019 fest? Wie lauten die aktuellen Wahl-Trends? Wir halten Sie am Wahltag auf dem Laufenden und liefern vorab alle wichtigen Infos.

Hier tickern wir alle News, Ergebnisse und Reaktionen zur Kommunalwahl in Sachsen

Diese findet am 26. Mai 2019 statt

Parallel können die Bürger in Sachsen ihre Stimme bei der Europawahl abgeben

Gewählt werden neue Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte und Ortschaftsräte für die nächsten fünf Jahre

Die Wahl gilt als Gradmesser für die Landtagswahl in Sachsen am 1. September 2019

Dresden - Am Sonntag, 26. Mai 2019, finden in Sachsen die Kommunalwahlen statt. Wir klären die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl in Sachsen vorab und liefern Ihnen am Wahltag laufend die aktuellen News und, sobald dies möglich ist, auch die Ergebnisse.

Kommunalwahlen in Sachsen 2019: Wer darf seine Stimme abgeben?

Wie schon in den Jahren 2009 und 2014 finden die Kommunalwahlen in Sachsen auch 2019 parallel zur Europawahl statt. Sachsenweit sind für die Wahlen knapp 6000 Wahllokale geöffnet, bei denen zwischen acht und 18 Uhr Stimmen abgegeben werden können. Alternativ kann auch per Briefwahl abgestimmt werden. Diese können Wahlberechtigte online beantragen und bekommen dann die Unterlagen zugeschickt.

Wahlberechtigt für die Kommunalwahlen sind deutsche und ausländische EU-Bürger über 18 Jahren, die mindestens drei Monate in dem jeweiligen Wahlgebiet wohnen.

Kommunalwahlen in Sachsen 2019: Was wird gewählt?

Bei den Kommunalwahlen in Sachsen werden 2019 ganze 419 Stadt- und Gemeinderäte neu gewählt. Darüber hinaus werden in knapp 220 Gemeinden fast 900 Ortschaftsräte gewählt. Wie viele Parteien in den einzelnen Gemeinden und Städten wählbar sind variiert. Während in Dresden etwa elf Parteien antreten, sind es in Chemnitz und Leipzig nur zehn.

In zahlreichen sächsischen Gemeinden finden zusätzlich am 26. Mai auch noch Bürgermeisterwahlen statt. Hierzu zählen etwa die Städte Döbeln, Werdau, Görlitz und Aue-Bad Schlema.

Kommunalwahlen in Sachsen 2019: Wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen?

Zu welchem Zeitpunkt mit einem Ergebnis der Kommunalwahl in Sachsen zu rechnen ist, ist im Vorhinein schwer absehbar.

Blickt man aber auf die bislang letzte Kommunalwahl am 25. Mai 2014, kann man erahnen, ab wann die ersten Ergebnisse vorliegen. Wie die Torgauer Zeitung am Wahltag berichtete, kam das erste nordsächsische Ergebnis am Wahltag um kurz nach 19.00 Uhr aus der Gemeinde Elsnig. Natürlich sind die Stimmen in den kleineren Gemeinden schneller ausgezählt als in den Städten. So wird man auch bei der Kommunalwahl 2019 in Sachsen gegen 19.00 Uhr mit den ersten Ergebnissen rechnen dürfen.

Allerdings wird es mit Sicherheit in manchen Kommunen etwas dauern, bevor ein Ergebnis vorliegt: schließlich wird die parallele Europawahl bei der Auszählung bevorzugt.

Auch vor fünf Jahren lagen am Wahltag noch nicht alle Ergebnisse vor. In der Stadt Torgau etwa kamen die Ergebnisse der Stadtratswahl erst am Folgetag um kurz nach 9.00 Uhr.

In einer Mitteilung zur Kommunalwahl des sächsischen Staatsministeriums des Inneren heißt es zur Ermittlung des Wahl-Ergebnisses: „Zuerst ist in jedem Fall das Ergebnis der Europawahl zu ermitteln, dann – soweit im Einzelfall an diesem Tage durchgeführt – das Ergebnis der Bürgermeisterwahl. Danach folgen für alle Gemeinden das Ergebnis der Gemeinderatswahl, der Kreistagswahl, der Ortschaftsrats- oder Stadtbezirksratswahl.“

Zudem klärt das Sächsische Innenministerium in einem FAQ-PDF die wichtigsten Fragen von Bürgern zur Kommunalwahl.

Kommunalwahlen in Sachsen 2019: Mit welchem Ergebnis ist zu rechnen?

Die Kommunalwahl in Sachsen gilt auch als Gradmesser für die anstehende sächsische Landtagswahl am 1. September 2019.

In einer Wahlumfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA (Stand: 5. April 2019) liegt die AfD mit 25 Prozentpunkten nur knapp hinter der CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer (28 Prozent). Es folgen die Linke mit 17 Prozent, Grüne und SPD mit je neun Prozent und die FDP mit sechs Prozent.

Allerdings gibt es bei der Kommunalwahl in Sachsen anders als bei der Landtagswahl keine Sperrklausel, sprich eine 5-Prozent-Hürde.

