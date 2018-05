Kommunalwahl in Schleswig-Holstein: SPD droht die nächste Schlappe

Am 6. Mai 2018 finden in Schleswig-Holstein Kommunalwahlen statt. 2,4 Millionen Menschen sollen ihre Stimme abgeben. Alle Entwicklungen und Ergebnisse im News-Ticker.

Rund 2,4 Millionen Menschen sind am Sonntag, 6. Mai 2018, zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein aufgerufen.

Gewählt werden die neuen Volksvertreter in den Gemeinden und Kreistagen. Gewählt wird auch in den vier kreisfreien Städten Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster.

Die ersten Ergebnisse werden gegen 19.45 Uhr erwartet. Spannend ist vor allem die Frage, wie die SPD abschneiden wird - vor fünf Jahren erreichte sie noch 29,8 Prozent. Die CDU kam damals auf 38,9 Prozent und will den Vorsprung noch ausbauen.

Neben der Kommunalwahl stimmen die Kieler in einem Bürgerentscheid über die Zukunft des Flughafens in der Landeshauptstadt ab. Eine Initiative fordert die Schließung, um einen neuen Stadtteil bauen zu können.



Kommunalwahl in Schleswig-Holstein 2018: SPD droht nächste Schlappe

Das Abschneiden der SPD verspricht bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein politisch die größte Brisanz. Zwar geht es bei Kommunalwahlen um Dinge wie Verkehr, Schulen, Kitas und Freizeitangebote, aber die politische Großwetterlage schlägt trotzdem immer mit durch. Sollte die SPD nach der Landtagswahl vor knapp einem Jahr und der Bundestagswahl Ende September jetzt auch die Kommunalwahl in den Sand setzen, könnte der Landesvorsitzende Ralf Stegner stärker unter Druck geraten. „Bei Umfragen unter 20 Prozent wünscht sich niemand Wahlen in seinem Bundesland“, sagte er vor einigen Wochen.

CDU-Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther steuert die Kommunalwahl mit dem Regierungsbonus an. Doch er konnte Zusagen aus dem Landtagswahlkampf für größere Abstände zwischen Windanlagen und Wohnhäusern nicht einhalten. Auch die Tatsache, dass nur Kommunen mit gut gefüllter Kasse problemlos auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen verzichten können, könnte Wählerstimmen kosten.

Gemessen am Abschneiden 2013 starten die Jamaika-Partner Grüne und FDP von ganz unterschiedlichen Ausgangspositionen zur Kommunalwahl. Die Grünen steigerten sich vor fünf Jahren auf 13,7 Prozent, während die FDP von 9,0 auf 5,0 Prozent abstürzte. Natürlich wollen beide Parteien diesmal zweistellig werden; ihre Ergebnisse zur Landtags- und Bundestagswahl 2017 nähren diese Hoffnung.

Die AfD, die seit Mai vorigen Jahres im Landtag sitzt, trat vor fünf Jahren noch nicht bei den Kommunalwahlen an. Ihr Abschneiden in den Kommunen ist schwer vorherzusagen.