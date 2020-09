Kommunalwahl in Köln 2020: OB-Kandidaten, Termine und Parteien der Stadt

Bei der Kommunalwahl 2020 in Köln stehen alle wichtigen Posten der Stadt zur Abstimmung. Wir fassen die wichtigsten Informationen für Wähler zusammen.

Am 13. September 2020 wird bei der Kommunalwahl in Köln über Stadtrat, Oberbürgermeister und Bezirksvertretungen entschieden.

Die Wahl aller Ämter erfolgt für die nächsten fünf Jahre.

Die amtierende Oberbürgermeisterin Henriette Reker tritt erneut zur Wahl an.

Köln - Die Kommunalwahl 2020 in NRW gehört zu den größten Wahlen in Deutschland, denn in keinem anderen Bundesland gibt es mehr Wahlberechtigte. In Nordrhein-Westfalens Millionenstadt Köln fällt unter anderem die Entscheidung über eine zweite Amtszeit für das parteilose Stadtoberhaupt.

Kommunalwahl in Köln bestimmt Oberbürgermeister, Stadtrat und Bezirksvertretungen

Bei der Kommunalwahl 2020 in NRW entscheiden die Kölner Wähler über die Zukunft ihrer Oberbürgermeisterin, die zukünftige Zusammensetzung des Stadtrats und die Mandate für die Bezirksvertretungen. Die Stadt ist aufgeteilt zwischen den Bezirksvertretungen Chorweiler, Ehrenfeld, Innenstadt, Kalk, Lindenthal, Mülheim, Nippes, Porz und Rodenkirchen.

Die Wähler erhalten jeweils einen eigenen Kommunalwahl-Stimmzettel für Oberbürgermeister, Rat der Stadt Köln und die eigene Bezirksvertretung. Bei allen Wahlen darf der Wähler nur ein Kreuz auf dem Stimmzettel abgeben.

Termine für die Kommunalwahl 2020 in Köln

Am 13. September 2020 ist der erste Wahltag - damit steht bei der Kommunalwahl in NRW trotz des Coronavirus der ursprünglich geplante Termin. Falls an diesem Tag keiner der OB-Kandidaten in Köln eine absolute Mehrheit der Stimmen erhält, findet die Stichwahl zwischen den zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen am 27. September statt. Beide Termine der Kommunalwahl sind in NRW einheitlich festgelegt.

Kandidaten für die OB-Wahl in Köln 2020

Die Ausgangslage für die OB-Wahl in Köln bleibt ungewöhnlich. Erneut haben sich einzelne große Parteien auf die Unterstützung einer gemeinsamen Kandidatin geeinigt. Dieses Mal ist es konkret ein schwarz-grünes Bündnis, das die Amtsinhaberin zum Wahlsieg führen soll. Insgesamt wurden 13 Kandidatinnen und Kandidaten für die OB-Wahl in Köln zugelassen. Ein 14. Wahlvorschlag wurde vom Wahlausschuss nicht zugelassen.

Henriette Reker, Parteilos

Andreas Kossiski, SPD

Christer Cremer, AfD

Sabine Neumeyer, Parteilos

Roberto Campione, Parteilos

Nicolin Gabrysch, DEINE FREUND* INNEN / Klimaliste Köln

Jörg Detjen, DIE LINKE

Thor-Geir Zimmermann, GUT

Robert Nussholz, Parteilos

Rüdiger-René Karl Maria Keune, ÖDP

Martin Josef Przybylski, Parteilos

Olivier Fuchs, Volt

Dagmar Langel, WIR SIND KÖLN 2020

Kommunalwahl 2020: Die Favoriten bei der OB-Wahl in Köln

Schon vor der Wahl ist absehbar, dass sich das Rennen auf zwei Kandidaten fokussieren wird.

Henriette Reker (parteilos) wird bei der OB-Wahl 2020 für eine zweite Amtszeit kandidieren. Ihr Wahlkampf wird erneut von CDU und Grünen unterstützt, dieses Mal aber nicht von der FDP .

wird bei der OB-Wahl 2020 für eine zweite Amtszeit kandidieren. Ihr Wahlkampf wird erneut von und unterstützt, dieses Mal aber nicht von der . Andreas Kossiski (SPD) wird Rekers wichtigster Kontrahent. Er ist Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen und war zuvor Polizeibeamter. Als Kandidat der Sozialdemokraten empfiehlt er sich auch durch sein Amt als DGB-Vorsitzender der Region Köln-Bonn, das er von 2009 bis 2017 ausübte.

Parteien und Stadtratslisten bei der Kommunalwahl 2020 in Köln

Neben den großen Parteien und bekannteren lokalen Wählergruppen werden sich auch kleinere Bündnisse zur Wahl stellen. Alle Wählergruppen, die seit der letzten Wahl weder im Rat der Stadt Köln, im Landtag von Nordrhein-Westfalen noch mit NRW-Abgeordneten im Bundestag vertreten waren, mussten vor der Wahl Unterstützungsunterschriften sammeln. Wer die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Kommunalwahl 2020 in Köln erfüllt, wurde ebenfalls nach der Einreichung aller Wahlvorschläge Ende Juli ermittelt. 13 Parteien und Wählergruppen dürfen mit ihrer Liste für den Kölner Stadtrat kandidieren, lautet die Entscheidung des Wahlleiters vom 31. Juli 2020.

Bürgermeisterin und Stadtrat: Wer regiert aktuell in Köln?

Aktuell regiert Henriette Reker in erster Amtszeit als parteilose Oberbürgermeisterin von Köln. Bei den großen Parteien wurde ihre Kandidatur wurde von der CDU, den Grünen und der FDP unterstützt. Reker kam mit 52,66 Prozent der Stimmen ins Amt.

Im Rat der Stadt Köln stellt die SPD die stärkste Fraktion mit einem Sitz mehr als die CDU. Weitere Fraktionen im Stadtrat sind Bündnis 90/Die Grünen, DIE LINKE, FDP und AfD. Als Gruppen mit zwei Abgeordneten sind außerdem GUT und Rot-Weiß im Stadtrat organisiert.

Das Ergebnis der letzten Kommunalwahl in Köln

Partei Prozent Sitze SPD 29,4 26 CDU 27,2 25 GRÜNE 19,5 18 FDP 5,1 5 DIE LINKE 7,0 6 AfD 3,6 3 Sonstige 8,2 7

Nützliche Informationen zur Kommunalwahl 2020 in Köln

Wie sich die Wählergunst in verschiedenen Städten entwickelt, erfahren Sie durch die Umfragen zur NRW-Wahl. In welchem Kölner Wahllokal ein Wähler seine Stimme abgeben darf, ist auf der individuellen Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahl vermerkt. Außerdem finden sich dort die wichtigsten Informationen zum Antrag auf Briefwahl.

