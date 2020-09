Kommunalwahl 2020 in Köln: Wann gibt es ein Ergebnis?

Ein Ergebnis der Kommunalwahl in Köln kann sich recht schnell abzeichnen, zumindest wenn es um die OB-Wahl geht. Doch es gibt mehrere Wahlen auszuzählen.

Am 13. September beginnt ab 18 Uhr die Auszählung der Kommunalwahl 2020 in NRW.

Das Ergebnis der OB-Wahl in Köln kann bereits am Wahlabend feststehen.

kann bereits am Wahlabend feststehen. Die Ermittlung anderer Ergebnisse bei der Kommunalwahl wird länger dauern.

Köln - Wie in allen Städten von Nordrhein-Westfalen finden bei der Kommunalwahl in Köln mehrere Wahlen parallel statt. Die Ergebnisse für den Stadtrat und die Bezirksvertretungen werden nach dem ersten Termin am 13. September auf jeden Fall feststehen. Bei der Oberbürgermeisterwahl kommt es darauf an, ob ein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen holt. Falls das nicht gelingt, wird der OB-Posten durch das Ergebnis einer Stichwahl am 27. September bestimmt.

Ergebnis der Kommunalwahl in Köln 2020: Auszählung der Wahlergebnisse ab 18 Uhr

Um 18 Uhr schließen die Wahllokale in ganz NRW. Direkt im Anschluss können die Wahlhelfer mit der Auszählung der Stimmen beginnen. Das Ergebnis steht erst fest, wenn die Zahlen aus allen Wahllokalen vorliegen und in einem Endergebnis zusammengerechnet sind. Auch die Stimmzettel aus der Briefwahl, die bereits vorher per Post eingegangen sind, werden erst ab 18 Uhr bearbeitet.

Wann gibt es ein Ergebnis der OB-Wahl in Köln?

Bei der Auszählung der Wahlergebnisse gibt es eine klare Reihenfolge. Zuerst kommt in den Städten die Wahl der Oberbürgermeister an die Reihe, weshalb auch bei der Kommunalwahl in Köln zuerst das Ergebnis der OB-Wahl bekannt sein wird. Im Zentrum steht die Frage, ob die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker für eine zweite Amtszeit wiedergewählt wird. Sie ist parteilos und wird von CDU und Grünen unterstützt. Ein Ergebnis jenseits von 50 Prozent der Stimmen, wie es Henriette Reker bei der vergangenen Kommunalwahl gelang, können andere OB-Kandidaten in Köln durchaus verhindern. Die SPD schickt den DGB-Funktionär Andreas Kossiski ins Rennen.

Wann gibt es bei der Kommunalwahl 2020 in Köln ein Ergebnis für den Stadtrat?

Alle Wahlen lassen sich recht einfach auszählen, da auf jedem Stimmzettel nur ein Kreuz erlaubt ist. Trotzdem ist im Vorfeld nicht sicher, ob im Laufe des Wahlabends auch für den Rat der Stadt Köln ein Ergebnis oder eine klare Tendenz zu erwarten ist. Verzögerungen bei der Auszählung können in einzelnen Wahllokalen immer auftreten. Die Abläufe könnten sich bei der Kommunalwahl auch durch Corona-Schutzmaßnahmen verzögern. Das vorläufige amtliche Endergebnis für den Stadtrat steht in der Regel aber spätestens am folgenden Montag fest. Schließlich kommen auch noch die Wahlen für die Bezirksvertretungen an die Reihe. Es gibt jeweils eine eigene Vertretung für jeden der neun Stadtteile Chorweiler, Ehrenfeld, Innenstadt, Kalk, Lindenthal, Mülheim, Nippes, Porz und Rodenkirchen.

Wie sah das letzte Kommunalwahl-Ergebnis in Köln aus?

Bei der OB-Wahl holte im Jahr 2015 Henriette Reker mit 52,66 Prozent den Sieg im ersten Wahlgang. Der amtierende OB Jürgen Roters (SPD) war nicht mehr zur Wahl angetreten.

Der Rat der Stadt Köln wurde zuletzt 2014 gewählt. Damals holte die SPD 29,39 Prozent der Stimmen. Dahinter folgten CDU (27,23 Prozent) und Grüne (19,52 Prozent). Mit größerem Abstand lagen dahinter Die Linke (6,96 Prozent), die FDP (5,09 Prozent), die AfD (3,60 Prozent), die Piratenpartei (2,07 Prozent) und „Deine Freunde“ (1,98 Prozent).

Wichtige Infos zur Kommunalwahl in Köln

Wo kann ich meine Stimme abgeben und das Ergebnis der Kommunalwahl in Köln beeinflussen? Bis wann muss ich die Briefwahl beantragt haben? Solche wichtigen Fakten erfahren Sie durch die Wahlbenachrichtigung, die jeder Wahlberechtigte erhält. Wer sich vorab einen Eindruck verschaffen möchte, wie die Stimmung im Bundesland ist, kann die gesammelten Umfragen zur Kommunalwahl 2020 ansehen.