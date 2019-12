Grüne OB-Kandidatin stichelt gegen CSU: „Wir verstehen diese rückwärtsgerichtete Kampagne nicht“

“Klimaschutz“ reimt sich auf Kohleschmutz“ und „Radl-Lust“ auf „Auto-Frust“: Die Grünen stellen ihre Kommunalwahl-Kampagne vor - und OB-Kandidatin Kathrin Habenschaden stichelt gegen die CSU.

Die Münchner Grünen haben ihre Kampagne für den Kommunalwahlkampf 2020 vorgestellt.

Ihr Slogan lautet: „Wähl, was jetzt zählt“.

München - Katrin Habenschaden, die OB-Kandidatin der Grünen, kommt zur Vorstellung ihrer eigenen Kommunalwahl-Kampagne verspätet. Die S-Bahn mal wieder. Während die 42-Jährige sich auf dem Schiff „Alte Utting“ in Sendling noch die von der Warterei kalten Hände reibt, sagt sie, was sich viele am Gleis auch gedacht haben werden: „Es muss was passieren, und das nicht irgendwann, sondern jetzt!” Das „Jetzt“ ist die Kernaussage der Grünen-Kampagne, das wird spätestens klar, als man das Wort in Versalien auf den Wahlplakaten sieht.

München: OB-Kandidatin Habenschaden (Grüne) stichelt gegen CSU

„Wähl, was JETZT zählt“, heißt der Slogan, der möglichst viele Wähler von der Partei überzeugen und auch die Politikverdrossenen an die Urnen bringen soll. Auch wenn die Dringlichkeit der Aussage zunächst anderes vermuten lässt: Die Grünen wollen eine positive Kampagne mit mutigen Ideen voranbringen.

„Ich bin ja auch eine mutige Frau“, sagt Habenschaden ganz selbstverständlich und unterstreicht den Satz gleich, indem sie gegen die CSU stichelt. „Ohne dass wir es vorher wussten, haben wir den Gegenentwurf zu deren Kampagne erstellt.“ Der Slogan der CSU für die Wahl am 15. März 2020 lautet: Wieder München werden. „Wir verstehen diese rückwärtsgerichtete Kampagne nicht“, sagt Habenschaden, „wir Grünen wollen das München der Zukunft!“

Wir haben heute unsere Kampagne für die Kommunalwahl vorgestellt. Unser Claim: #wählwasjetztzählt



Unsere Kampagne ist positiv und in die Zukunft gerichtet – mit mutigen Ideen wollen wir Münchens Zukunft lebenswert gestalten.



Alle Plakate: https://t.co/1o6jP5xxAr pic.twitter.com/4uFo1pPbRa — Grüne München (@Gruene_Muenchen) 5. Dezember 2019

Was die Partei alles „jetzt“ ändern will, reimt sie sich auf ihren Wahlkampf-Plakaten zusammen: „Für U-Bahn-Bau statt Dauerstau“, „Für Klimaschutz statt Kohleschmutz“ und „Für Radl-Lust statt Auto-Frust“ steht zum Beispiel darauf. Die Aussagen werden von grünen und pinkfarbenen Illustrationen im Pop-Art-Stil unterstützt. „Das bringt Farbe in den Winter“, sagt Habenschaden. Ab 15. Dezember können sich die Münchner von der Wirkung der Plakate im Straßenbild der Stadt selbst überzeugen. Ausgedacht und umgesetzt hat die Kampagne die Agentur David&Martin, die auch die Kampagne der bayerischen Grünen vor der Landtagswahl 2018 konzipiert hatte.

Video: Kommunalwahl 2020 in Bayern

Grüne bei Kommunalwahl München: „Wir lieben diese Kampagne!“

Die Inhalte sind wenig überraschend. „Wir wollen München nachhaltig, gerecht und lebenswert gestalten“, sagt Habenschaden. Dazu gehören nach Meinung der gebürtigen Fränkin der Ausbau der Radlwege, des öffentlichen Nahverkehrs, aber auch mehr Klimaschutz, bezahlbare Mieten – und eine klare Haltung. „Wir sehen uns als Gegenentwurf einer in weiten Teilen rechtsradikalen AfD“, sagt der Münchner Vorsitzende der Grünen, Dominik Krause.

Wie gut die Kampagne bei den Münchnern ankommt, werden die nächsten Monate zeigen, für Habenschaden ist aber jetzt schon klar: „Wir lieben diese Kampagne!“ Und: „Die Grundstimmung innerhalb der Partei ist außergewöhnlich gut.“ Das zeigt auch sie selbst während des Termins. Von den Problemen auf der Stammstrecke lässt sie sich nicht die Stimmung vermiesen. Sie strahlt, sie scherzt – und alle Parteifreunde machen mit. „Wir legen jetzt los“, feuert Habenschaden sie an. „Ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Wochen.“

Stephanie Mercier